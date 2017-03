Fuerte ajuste a la baja en el precio de los lácteos

El precio promedio de los lácteos cayó en esta jornada 6,3% en la venta quincenal de Fonterra y se ubicó en US$ 3.512 la tonelada, según la plataforma Global Dairy Trade. Es la segunda baja consecutiva.

En el caso de la leche en polvo entera, que es el principal producto lácteo de exportación de Uruguay, el ajuste a la baja fue de 12,4%, ubicándose el precio promedio a US$ 2.782 la tonelada.

El precio de la leche en polvo entera no caía por debajo de los US$ 3.000 la tonelada desde la suba del 1° de noviembre pasado, cuando quedó a US$ 3.317 la tonelada desde los US$ 2.760 de la venta del 18 de octubre.

El nuevo valor de la leche en polvo entera en promedio es US$ 2.782 la tonelada al caer 12,4% en Fonterra

En el caso de la leche en polvo descremada, el precio promedio quedó en US$ 2.118 la tonelada, por un fuerte ajuste a la baja de 15,5%.

Los quesos también tuvieron una caída en la venta de esta jornada, en este caso de 4,2%, al cotizar a US$ 3.435 la tonelada.

Por último, de los cuatro productos principales de Uruguay la manteca fue el único que subió -1,2%- situándose el precio promedio a US$ 4.653 la tonelada.

Fuente: