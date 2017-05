Funcionarios de la Universidad ocuparán su sede en reclamo de capacitación

Piden que se forme a los funcionarios no docentes





El paro será entre las 9 y las 15 horas mientras que la ocupación se extenderá hasta las 17 horas. Durante la medida, los funcionarios paralizarán sus tareas por lo que podrá haber afectaciones en el desarrollo de actividades administrativas, bedelías y bibliotecas.





El sindicato se manifiesta en reclamo de políticas de capacitación para los funcionarios de la universidad y en defensa del instituto de capacitación y formación que tiene la universidad actualmente.





El secretario general del sindicato, Daniel Olivera, dijo a El Observador que "hay una diferencia muy grande" entre la realidad de los funcionarios en Montevideo y el interior. También entre funcionarios de distintos escalafones ya que, sostuvo, "se prioriza" algunos por encima de otros por lo que "hay carencias bastantes grandes en algunos sectores".





Por otra parte, Olivera dijo que el instituto de formación no tiene conformada totalmente su comisión directiva, no se realizó el llamado al cargo de director que está previsto en la ordenanza y hay algunas propuestas de reforma pendientes que apuntan a transformarlo en un instituto dependiente de alguna facultad o como dependencia a nivel central y con las que Affur no está de acuerdo.





"Hemos acordado con la universidad discutir el tema en la negociación colectiva. Tratamos de en ese ámbito lograr acuerdos para preservar el instituto como tal, fortalecerlo y delinear algunas políticas generales sobre capacitación que luego puedan ser instrumentadas tanto en el instituto como en otros organismos de la universidad", agregó.





Al día de hoy la Udelar tiene 6.300 funcionarios, incluyendo los del Hospital de Clínicas, dijo Olivera.

La Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República ( Affur ) realiza este martes desde las 9 horas un paro con ocupación de su sede principal en reclamo de mayor capacitación