Gastos "de cortesía institucional que excedan el monto" de viáticos asignados dentro y fuera del país, "que por razones de necesidad imprevisibles deban ser cubiertos" y no se puedan computar como viáticos y "gastos de alimentación y alojamiento que demanden las misiones al interior del país, cuando se opte por no percibir viáticos". Ese es el uso que los directores de ANCAP deben darle a las tarjetas corporativas que se les entrega al asumir su cargo, según la última actualización del procedimiento para su administración, fechado el 13 de julio. Ese también era el uso que debía darle el vicepresidente Raúl Sendic cuando presidía el directorio, porque el cambio en el procedimiento no varió su utilidad. Pero sí puso restricciones.