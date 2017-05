Generación "Baby Boomer" prefiere la compra al alquiler de propiedades

¿Qué buscan?



En cifras



30% de las búsquedas en el portal proviene de los Baby Boomers, dato que se equipara con las de los millennials.

91% de los mayores de 50 años que buscan propiedades online pertenece a la generación Baby Boomer.

40% de las búsquedas se realizan a través del móvil en el caso de los mayores de 50 años. El 54% lo hace a través de la computadora.

58% pretende comprar del total de los mayores de 50 años que realizan búsquedas en el portal.

A diferencia de la generación millennial, los Baby Boomers –generación nacida entre 1946 y 1965– siguen optando por la compra de propiedades en lugar de alquilar, según un informe del portal inmobiliario InfoCasas . El 58% de ellos opta por la compra, frente a 42% que busca para alquilar.La diferencia con los millennials traducida a números es muy significativa: en los mayores de 50 años las búsquedas para comprar superan en 190% a las de los millennials. Esto, según el portal, se explica no solo por factores culturales, sino también claramente económicos. Mientras los jóvenes aún no cuentan con capacidad de ahorro para acceder al crédito para comprar una vivienda, los mayores de 50 tuvieron mayor posibilidad de ahorrar a lo largo de su carrera laboral Un 30% de las búsquedas son por parte de mayores de 50 años, dato que se equipara al de los millennials (también 30%), con la diferencia de que estos últimos sí son nativos digitales.El estudio Perfil del Internauta uruguayo ya había detectado en los últimos seis años que a mayor edad, mayor el crecimiento en el uso de internet.De los usuarios mayores de 50 años que buscan propiedades en el portal, el 54% lo hace a través de la computadora –dando un uso 80% mayor al de los millennials–, 40% a través del móvil y 6% por tablets.La mitad de los adultos mayores de 50 años (50%) busca apartamentos por dos razones: seguridad y menor costo de mantenimiento. La diferencia con los millennials aparece en las características requeridas: los baby boomers van por los de dos o más dormitorios. Los monoambientes y viviendas de un dormitorio son buscados fundamentalmente como posible inversión.Pocitos lidera como zona preferida por esta generación tanto para comprar como para alquilar. Para comprar, le siguen el Centro, Canelones y Cordón mientras que para alquilar, se ubica en segundo lugar Cordón, seguido por Centro y Punta Carretas. "Siempre hay que tener en cuenta que estas generaciones más adultas también han incorporado la tecnología en su vida diaria como algo habitual para sus diferentes necesidades. Esto no escapa al rubro inmobiliario", apuntó el responsable de Marketing de InfoCasas, Daniel Marotta.