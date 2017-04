Gerente de ANCAP dijo que se contrató a empresa de fletes sin licitación por falta de tiempo

La necesidad de ANCAP, a través de la empresa Cementos del Plata, de firmar un contrato millonario con la brasileña Compañía Generación Térmica de Energía Eléctrica (CGTEE) llevó al ente a que contratara a una empresa de transporte sin licitación. La relación de ANCAP con la empresa de fletes Pleno Verde fue uno de los puntos cuestionados por los cuatro partidos de la oposición en las denuncias presentadas ante el juzgado de Crimen Organizado por presuntas irregularidades y que se trató ayer durante otra audiencia, en la que el foco fue, precisamente, la planta de cal en el departamento de Treinta Tres, cuyo costo estaba estimado en unos US$ 95 millones, pero que luego se disparó a US$ 148 millones. En el caso de Pleno Verde, le insume a ANCAP unos US$ 9 millones de gasto anual.

Durante su declaración, el gerente de División Portland ANCAP indicó que la empresa Pleno Verde fue contratada de forma directa porque había "riesgos" y "si no se firmaba el contrato de transporte", se perdían el negocio con CGTEE.

"No se hizo el llamado (a licitación) y es cierto que era un llamado interesante, pero conociendo el mercado local sabemos que iban a requerir un tiempo que no teníamos. Acepto que se pudo hacer de otra manera, pero teníamos otros riesgos ya que los tiempos nuestros eran otros", indicó ante una consulta de la jueza Beatriz Larrieu, según consta en las actas a las que accedió El Observador.

"El contrato con Pleno Verde no contempla un mínimo a transportar y eso es un aspecto clave y ventaja para Cementos del Plata. Es una debilidad para Pleno Verde porque si no se transporta nada, cobra cero", señaló.

El jerarca explicó que el precio, cuando fue contratada la empresa en 2010, era de US$ 105 por tonelada de cal que se transportaba. En 2013 se bajó a US$ 85 y el precio se ubica actualmente en US$ 65. "El transportista logístico va muy ligado al volumen o nivel a transportar. Si hay un volumen mayor es razonable buscar un descenso del precio", indicó.

A su vez, destacó que "el precio que se le paga a Pleno Verde no se puede comparar con un precio de flete de (una determinada cantidad de kilómetros) en Uruguay" porque "esa comparación lleva a conclusiones incorrectas". De esa manera, defendió que no existe "un sobreprecio" porque se compara con Uruguay, cuando Pleno Verde opera en Brasil. La oposición había argumentado que otras empresas en Uruguay podían realizar el mismo servicio por costos menores que los de Plano Verde.

Negocio de la multa y ganancia

A pesar de la celeridad de ANCAP en la firma de contratos, el organismo fue multado por incumplir pautas acordadas con CGTEE, primero por no cumplir con el volumen de cal que se había comprometido a transportar y segundo por especificaciones técnicas. El gerente dijo que ANCAP ya pagó una multa de unos US$ 11 millones, de los cuales está intentado recuperar entre US$ 2 y US$ 4 millones.

Uno de los motivos que, según el jerarca, derivaron en multas fue los atrasos en la construcción de las plantas de cal por problemas en habilitaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

A su vez, informó que el mes pasado ANCAP vendió, a través de Cementos del Plata, 12 mil toneladas de cal en un mes, "tal como se previó en su momento", lo que superó lo que establecido en el contrato, que indica unas 8.000 toneladas. "Sabíamos que CGTEE iba a demandar más y eso fue lo que pasó el mes pasado", agregó. Eso tuvo como consecuencia que Cementos del Plata ganara cerca de US$ 800 mil y "cero problema técnico para la especificación y aceptación de ese cal".

A la declaración del gerente de División Portland se le sumó la del de Planificación. Las audiencias por la planta de cal de Treinta y Tres seguirán el miércoles 26. Hay tres personas citadas -una de ellas, representante de Pleno Verde- y declarará una cuarta persona (también gerente de ANCAP) que ayer no pudo por falta de tiempo.

