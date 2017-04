Gerentes de ANCAP defendieron el negocio con los holandeses

La oposición sostuvo que no hubo contrato de por medio

La relación de ANCAP con la empresa holandesa de logística y traslado de petróleo Trafigura durante los negocios del ente uruguayo con Petroecuador fue "coyuntural". Así lo definieron ayer durante las casi seis horas de audiencia los gerentes de Comercio Exterior y de Negocios Energéticos de la compañía, en el Juzgado de Crimen Organizado. "ANCAP no sale a buscar un intermediario, sino una solución para el país", dijo la gerenta de Comercio Exterior ante la pregunta del fiscal Luis Pacheco sobre cómo "fue el mecanismo de selección" de Trafigura.





La explicación de la jerarca tuvo como centro a UTE y una crisis energética de 2009. Según declaró ante Pacheco y la jueza Beatriz Larrieu, una sequía obligó a UTE a pedir a ANCAP que lo abasteciera con combustible, lo que derivó en que la demanda superara el límite de producción. Para acortar tiempo en los llamados para la compra de combustible, "ANCAP invita a las empresas que estaban en la lista oficial de proveedores de crudo y derivados.En ese llamado, en libre competencia, la mejor opción fue Trafigura", declaró la indagada.





En medio de esa situación, la estatal ecuatoriana Petroecuador visitó a ANCAP como punto de partida de negocios por los cuales Uruguay compraba petróleo crudo y le vendía a Ecuador derivados refinados. La denuncia de los partidos de la oposición en relación a los negocios con Petroecuador y Trafigura indica que los negocios fueron por unos US$ 700 millones, pero no existieron contratos.





"Evaluamos la firma de los contratos con Petroecuador, teníamos como respaldo a la empresa Trafigura. Se planteó por Petroecuador de hacer un intercambio, nosotros planteamos que no podíamos refinar más, que no lo podíamos procesar, solamente en pequeñas proporciones, ellos lo entendían e igual querían firman ese convenio, aunque no tuviéramos la capacidad", explicó a la jueza Larrieu el gerente de negocios energéticos, según consta en las actas de las audiencias, a las que accedió El Observador.





El fiscal preguntó por qué el contrato con Petroecuador fue firmado en enero de 2010 y con Trafigura en agosto, ocho meses después. La justificación fue que "como los de Trafigura eran espejo con los de Petroecuador", ANCAP "tomaba más en serio" los contratos que firmó con la empresa ecuatoriana, que tenían un proceso más largo de concreción.





Una vez finalizadas las audiencias, la oposición consideró que ninguno de los dos dio argumentos válidos para justificar que Trafigura interviniera en el negocio entre Petroecuador y ANCAP. "A nuestro juicio ha quedado sin explicar. Se brindaron explicaciones en relación a por qué Trafigura intervino en la primera parte de ese negocio cuando el petróleo venía a demanda de UTE. Pero luego, cuando esas circunstancia culminó, se siguió trabajando con Trafigura y esa cuestión no logró ser explicada por ninguno de los declarantes", dijo a la prensa el abogado Pablo Donnángelo, que representa al Partido Independiente en esta causa. "A nuestro juicio no hubo argumentos claros que justificaran que se contratara directamente con Trasfigura para el desarrollo del negocio entre ANCAP y Petroecuador. No quedó claro quién trajo a Trafigura.", agregó.





Por su parte, el abogado del Partido Nacional, Pablo Correa, sostuvo que esa firma "fue puesta a dedo". "Al no haber un proceso competitivo para ver quién le daba a ANCAP más porcentaje por esa intermediación, no podemos cuantificar cuál fue la pérdida pero potencialmente puedo afirmar que pudo haber una pérdida ya que no sabemos si iba a haber alguien que pagara más", indicó.





Según Correa, "hubo un perjuicio personal para ANCAP" porque "no hubo una garantía, no había nada firmado. Me podrán decir que no hubo daño pero el riesgo potencial existió", sentenció.





La próxima audiencia está fijada para el lunes 24 de abril y estará centrada en la planta de cal de ANCAP. El resto de las audiencias de mandos medios y particulares culminarán en el primer semestre, luego el fiscal pedirá la citación de integrantes del directorio y, una vez que hayan declarado, analizará si pide pericias contables.

