Gerentes de ANCAP dicen que las decisiones las tomaba el directorio

Durante las ocho horas que duró la audiencia realizada el jueves 2 en el juzgado de Crimen Organizado por la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP, los tres mandos medios que declararon dejaron claro que sus competencias están subordinadas a un superior.

"La decisión final es competencia del director". "Nosotros, la gerencia, dependemos del directorio". "Eso está determinado por una resolución del directorio". La primera oración corresponde a una declaración del secretario general del ente ante la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco, la segunda al gerente de Relaciones Institucionales y la tercera fue formulada por la jefa de Comunicación Corporativa, según consta en las actas a las que accedió El Observador. ¿Qué tienen en común? En las tres se remarca que ese superior es el directorio, donde quien ocupa el primer lugar es el presidente.

Cuando el secretario general fue consultado sobre su participación en las sesiones del directorio cuando se tomaron resoluciones, respondió que sí estuvo presente, pero que no tiene poder de decisión. "A mí me gustaría recalcar que como ciudadano y como funcionario (de ANCAP) estoy enterado de qué es esto (la denuncia de cuatro partidos de la oposición). No vine a ciegas, sé de lo que se trata. Ninguna de las denuncias de los partidos políticos me vincula con ninguna decisión. Los informes finales tampoco me vinculan con ninguna decisión", afirmó.

Tanto la audiencia del jueves 2 como la del viernes 24 de febrero –donde declararon como indagados el director de la agencia de publicidad La Diez y de la organizadora de eventos Latin Design Events– tuvieron como foco la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja en 2013, cuyo costo ascendió a unos US$ 360 mil y la pauta de publicidad en una radio de Quebracho, Paysandú, que no estaba emitiendo.

El gerente de Relaciones Institucionales declaró en el juzgado que para la realización de la fiesta se trabajó en un plan junto con el directorio "que no se aprobó" y se le fueron agregando exigencias. "La gerencia trabajaba con una lista de 800 invitados (...) esa es una primera lista que se va actualizando hasta llegar a 1.800 invitados. Cuando no pensábamos poner invitados nos dicen que va a venir (la expresidenta de Argentina) Cristina Kirchner y cambia el esquema de seguridad. Estas cosas comienzan a moverse cada tres o cuatro días. Un primer presupuesto comienza a estirarse hasta que llegamos al gran problema de 1.800 invitados. Las condiciones iban cambiando", sostuvo.

El jerarca indicó que en su gerencia se resolvió que no iba a haber catering pero el directorio, presidido en ese entonces por el vicepresidente de la República Raúl Sendic, resolvió que sí hubiera comida, lo que aumentó el presupuesto en unos US$ 60 mil.

"Esto era una coordinación diaria con nuestros proveedores y con la presidencia de ANCAP. Yo me reunía casi diariamente con Sendic o con su secretario. Tuvimos que asumir un montón de gastos", dijo, y agregó que el costo del evento no excedió el gasto anual porque estaba "dentro de lo presupuestado con la agencia" La Diez, encargada junto con Latin Design de parte de la organización.

La abogada del diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, María del Carmen Dávila, consultó al gerente de Relaciones Institucionales sobre el conocimiento que tenía Sendic sobre la fiesta. "¿Cómo puede usted explicar que Sendic manifestó que tuvo una reunión inicial que fue la única y después agregó que él no estaba para organizar fiestas?", le preguntó.

"Me reunía con la presidencia, con Sendic o el secretario Daniel Fernández", respondió. A su vez, definió al vicepresidente como "el padre de la novia" en lo relativo a la organización de la fiesta. Con respecto a la radio de Quebracho, también responsabilizó al presidente de ese momento, José Coya. El fiscal Pacheco le consultó quién dio la orden "o insistencia para contratar la pauta con Quebracho".

"Vino de Coya, tengo el mail que me mandó", respondió.

En una línea similar, la jefa de Comunicación Corporativa aclaró que no tiene como función tomar resoluciones sino que su responsabilidad es "ser creativa".

"Sola no puedo resolver nada", indicó y apuntó al gerente de Relaciones Institucionales, que a su vez depende del directorio.

En el caso de la fiesta, por ejemplo, dijo que todas las decisiones fueron tomadas por su jefe junto con el directorio de ANCAP. "Pero como nunca se decidían, se terminó organizando todo en 15 días", apuntó. Su responsabilidad sí estuvo en controlar que la radio de Quebracho estuviera emitiendo la publicidad por la que habían pagado US$ 5.000. "Yo controlé que esa pauta se ejecutó", afirmó.

Según explicó durante la audiencia, saber si una radio chica del interior, como era el caso, estaba emitiendo depende de los informes de los medidores "que son los dueños de las mismas radio y dicen a través de una carta si pautaron o no".

Por su parte, el abogado del vicepresidente Raúl Sendic, Gumer Pérez, evaluó positivamente el resultado de la segunda audiencia por el caso de supuestas irregularidades en ANCAP, porque, según dijo, quedó demostrado que fue el directorio quien definió los gastos de la polémica fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, y no solo su defendido.

Para el abogado "los representantes de la oposición quieren hacer ver a Sendic como si fuera un rey que estaba en un trono y contrataba a quien quería, y se pasaba por el forro al directorio", e insistió acerca de que, como presidente de ANCAP, su defendido "es un voto más" en ese directorio.

Pérez solicitará que se amplíe la denuncia por la que la Justicia del Crimen Organizado investiga supuestos actos de corrupción en ANCAP para que sea indagado el exdirector del ente en representación del Partido Nacional, Carlos Camy.

Durante la audiencia, el gerente de Relaciones Institucionales manifestó que a pedido de ese jerarca se aumentaron montos a instituciones automovilísticas a pesar de que la recomendación era que se rebajara el auspicio.





