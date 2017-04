Gerentes de Ancap señalaron para arriba

"Es la economía, estúpido". La célebre frase del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton se ha transformado en un refrán prácticamente trillado para quienes quieren destacar un punto. Parecería que, a lo largo de las audiencias judiciales que ya se realizaron sobre las denuncias por presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP , los declarantes tuvieran presente esa oración pero con la imagen del directorio en la cabeza.





Desde que los primeros citados pisaron el juzgado de Crimen Organizado , el foco de sus declaraciones estuvo puesto en pasarle la responsabilidad a los miembros del directorio del período investigado (2010-2015). Esos años el organismo estuvo conducido por Raúl Sendic, Germán Riet, Juan Gómez, José Coya y los representantes de la oposición Juan Amaro, Carlos Camy, Juan Máspoli y Elena Baldoira.





Las audiencias comenzaron a fines de febrero y ya indagaron tres de ocho temas denunciados por los cuatro partidos de la oposición. Primero fue el turno de los gastos en publicidad y festejos, seguido por la relación de ANCAP con la empresa holandesa de logística y petróleo Trafigura –en medio de los negocios con Petroecuador– y, por último, los negocios en torno a la planta de cal del departamento de Treinta y Tres. Fueron seis audiencias, de no menos de seis horas y con dos o tres indagados por sesión. Y en cada una, los indagados apuntaron a que todas las decisiones cuestionados "tenían el aval del directorio".





Así lo manifestó, por ejemplo, el secretario general de ANCAP durante la audiencia del 3 de marzo sobre los gastos en publicidad. "La decisión final es competencia del directorio", precisó ante la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco. La misma respuesta dio el subgerente de Cementos del Plata el miércoles 26 de abril, cuando fue consultado sobre la contratación de la empresa encargada de transportar cal a Brasil. Afirmó que las contrataciones eran decididas por el directorio (ver recuadros). Para saber qué respuesta darán los exdirectores a estos señalamientos habrá que esperar al segundo semestre, cuando serán citados.





La fiesta de La Teja y los gastos en publicidad

ancap gold 1 La primera ronda de audiencias sobre las presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP tuvo una declaración como protagonista. "Si usted es el padre de la novia, habla con (el organizador de eventos Néstor) Mancebo y le dice cuánto puede salir, le da las condiciones. Aquí, yo soy el Mancebo de la fiesta y Sendic es el padre de la novia", dijo ante la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco el gerente de Relaciones Institucionales de ANCAP al ser consultado sobre la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, que tuvo un costo de US$ 360 mil. Algo similar afirmó cuando se le consultó sobre el gasto en publicidad en una radio de Quebracho (Paysandú) que no emitía. El fiscal Pacheco le consultó quién dio la orden "o insistencia para contratar la pauta con Quebracho". "Vino de (el expresidente José) Coya, tengo el mail que me mandó", respondió. Por su parte, la jefa de Comunicación Corporativa afirmó que los gastos en publicidad que se realizaron durante el período analizado estaban "determinados por una resolución del directorio. Sola no puedo resolver nada", agregó, en alusión al gerente de Relaciones Institucionales, quien depende del directorio.





La relación con Trafigura en negocios con Ecuador

ancap gold 3 "¿Le consta que los acuerdos con Trafigura y Petroecuador fueron firmados antes de las firmas por el directorio?", le preguntó el fiscal Luis Pacheco a la gerenta de Comercio Exterior en la audiencia del 19 de abril. La pregunta refería a una de las denuncias de la oposición, que acusó a ANCAP de tener un acuerdo con ambas empresas antes de firmar contratos formales. "No recuerdo bien, pero había varias aprobaciones del directorio de estos embarques y el contrato final de agosto fue firmado por todas las autoridades", respondió la jerarca. La gerenta también responsabilizó al directorio del ente de haber dejado sin efecto el convenio con Petroecuador. "No fue (el presidente de Ecuador) Rafael Correa quien dio la cancelación del contrato, está documentado de que fue el directorio de ANCAP", indicó. Por su parte, el gerente de negocios energéticos explicó a lo largo de la audiencia que las decisiones que tomaba eran firmadas y avaladas por los directores. "Se hace la sugerencia, se eleva por expediente, servicio jurídico evalúa si es correcta y se eleva al directorio para su aprobación", resumió, y agregó que el directorio también confirma las resoluciones.





Planta de cal de Treinta y Tres y Pleno Verde

ancap gold

En su declaración del miércoles 26 de abril el subgerente de Cementos del Plata –empresa que depende de ANCAP– también se refirió al directorio de la petrolera estatal. Al ser consultado sobre la relación de Cementos del Plata con la empresa de transporte brasileña Pleno Verde para el transporte de cal a Brasil, el jerarca insistió en que las contrataciones eran autorizadas por el directorio del organismo. El cuestionamiento de la oposición se centró, básicamente, en que no hubo un llamado a licitación para la contratación de Pleno Verde, empresa a la que ANCAP le terminó haciendo anticipos por US$ 2,4 millones, de los que recuperó 20%. Ese mismo día también declaró el dueño de Pleno Verde, quien dijo haber tenido conversaciones con integrantes del directorio. En el caso del expresidente del ente y actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, aseguró que solamente habló con él una vez y de manera informal. Dos días antes, el exgerente de la división Pórtland había declarado que las reuniones por la planta de cal construida en Treinta y Tres estaban autorizadas por el directorio. El costo de la planta, estimado en unos US$ 95 millones, se disparó a US$ 148 millones.





Los que declararon

Gasto en publicidad y festejos (23/2/2017 y 2/3/2017) Testificaron el titular de la agencia de publicidad La Diez, el director de la empresa organizadora de eventos Latin & Design Events, el secretario general de ANCAP, el gerente de Relaciones Institucionales y la jefa de Comunicación Corporativa. Testificaron el titular de la agencia de publicidad La Diez, el director de la empresa organizadora de eventos Latin & Design Events, el secretario general de ANCAP, el gerente de Relaciones Institucionales y la jefa de Comunicación Corporativa.

Relación con Trafigura en negocios con Ecuador (19/4/2017) Declararon la gerenta de Comercio Exterior y el gerente de Negocios Energéticos de ANCAP.

Planta de cal en Treinta y Tres (24/4/2017 y 26/4/2017) Declararon los gerentes de la División Pórtland, Planificación y de Negocios Diversificados de ANCAP. También se le tomó declaración al subgerente general de Cementos del Plata y al representante de las empresas brasileñas de transporte y logística Pleno Verde SA y Themma.





Los que faltan por declarar

Cancelación deuda con la petrolera venezolana Pdvsa (3 y 4/5/2017) Serán citados el director de Jurídica de ANCAP y dos representantes de la empresa EXOR.

Consultoría a Regional Norte de la Udelar (16/5/2017) Está citado el director de la Regional Norte de la Universidad de la República.

Deuda impaga de la exaerolínea Pluna (22 y 23/5/2017) Deberán asistir al juzgado cuatro funcionarias de ANCAP.

Irregularidades en la importación de crudo (31/5/2017 y 1º/6/2017) Declararán los gerentes de Comercio Exterior de ANCAP y el director nacional de Aduanas.

Remolcador Ky Chororó (5, 6 y 7/6/2017) Declararán el gerente de Logística, un exfuncionario y el jefe de Mantenimiento de la División Marítima de ANCAP. También serán citados un almirante de la Armada Nacional, un integrante de Nautimill SA, otro de Kios SA y un representante de RN Consultores.

