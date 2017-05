Gira Hampshire Down planteó desafíos para seguir creciendo

Por Lucas Farías

El cierre de la gira anual de criadores de la raza ovina Hampshire Down sirvió para sacar varias conclusiones sobre sus virtudes y posicionamiento dentro de la oferta genética que tiene el mercado uruguayo.

Se la conoce fundamentalmente por sus aptitudes carniceras, pero se destaca además por su longevidad, rusticidad e instinto de supervivencia, algo que se pudo observar en el último establecimiento visitado por la gira, la cabaña Santa Catalina, de Douglas Cortela y familia, ubicada en ese paraje del departamento de Colonia.

La actividad que convocó a unas 50 personas se desarrolló el viernes 19, comenzando con la visita a cabaña La Estela –de Jorge Rodríguez Britos–, en pueblo Risso, Soriano.

En los bretes, Cortela mostró varias categorías de Hampshire Down, incluyendo un lote de ovejas muy longevas, ya sin dientes. A modo de broma algún productor comentaba mientras les miraban la boca en el tubo: "estas no comen pasto, los chupan".



Cortela explicó que las ovejas van a parir a un potrero que da a un monte, donde "está lleno de zorros, y jamás encontré un cordero Hampshire muerto. Ahí no pongo las ovejas Merino por parir porque los zorros me matarían varios animales", afirmó. Según el criador coloniense, las madres "caramora", como se le suele llamar a la raza, espantan a los depredadores, no solo a los zorros sino también a los caranchos.La jornada se presentó muy fría, y tras una breve revisión de los animales en los bretes, se armó una rueda de conclusiones en el galpón del establecimiento, donde se realizaron varias propuestas.

En ese sentido se propuso realizar intercambios con instituciones educativas, brindándoles animales para que realicen sus trabajos académicos y así difundir la raza entre los jóvenes.

Una de ellas fue realizar una estrategia de promoción de las virtudes de la raza, apoyada en estudios científicos que las avalen. También se convocó a los criadores a participar de concursos de corderos, ya que se considera que con una presencia de mayor volumen de animales de la raza se podrán lograr mejores resultados. En la oportunidad se recordó que el ganador de la Mejor Canal del Concurso y Mejor Canal Carnicera en la Expoactiva Nacional fue un Hampshire Down de Patricio Capandeguy.



La cabaña Santa Catalina se especializa en la crianza de la raza lanera Merino Australiano, así como La Estela es reconocida en la producción de genética Corriedale. Para Cortela la "contaminación" de los vellones con el color negro de los Hapmshire no es un problema, porque él sostiene que la raza debe ser utilizada para cruzamientos terminales, o sea para faenar toda la producción cruza, sean machos o hembras. De todos modos señaló que en la última zafra vendió lana Hampshire Down a US$ 3 por kilo.Al respecto, Juan Andrés García Pintos, también criador de la raza, comentó que se debe apuntar a la producción de cordero precoz pesado, embarcando la producción a fin de año, porque la lana de la raza no tiene valor de esquila.

Al finalizar la reunión se generó un debate entre quienes creían que la raza deberían comenzar a trabajar en la generación de datos de EPD, tras evaluar factores como el volumen de padres, costos y beneficios de esa experiencia; quienes lo descartaron de plano; y quienes sin creer en la herramienta consideraron que es necesario hacerlo porque el mercado lo requiere.

Allí la discusión se extendió por largo rato, sin haber llegado a conclusiones definitivas, y cabe esperar que el debate continúe en otras instancias.

Lo que sí se puede concluir es que los criadores están preocupados por seguir consolidando la presencia de la raza como una muy buena opción para los productores ovinos de Uruguay.



