Gobierno abandona plan de instalar centro cardiovascular en Salto

En 2012 el MSP informó que trabajaba para habilitarlo y ahora respondió que no tramita ninguna solicitud

Dos horas. Ese es el tiempo máximo que tiene una persona que sufrió un infarto para poder sobrevivir. Sin embargo, los siete centros que pueden atender a un paciente con esas características están en Montevideo, por lo que hay cientos de miles de uruguayos a más de dos horas de la capital que están en desventaja. Si bien hay en Salto un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE), el Ministerio de Salud Pública (MSP) no lo habilitó aún, por lo que el equipo no puede ser utilizado y todos los pacientes del norte del río Negro tienen que ser trasladados a Montevideo.





En 2012 el gobierno anunció la instalación de dos IMAE, uno en Tacuarembó y otro en Salto. En octubre de ese año la página de Presidencia daba cuenta: "El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, informó que su cartera trabaja intensamente en la instalación de dos Institutos de Medicina Altamente Especializada, uno en el Hospital de Tacuarembó y otro en una institución privada de Salto.

Esto se enmarca en el propósito del MSP, de romper los históricos desequilibrios entre la capital y el interior del país en el acceso de equipos médicos de mediano y alto porte".





El diputado nacionalista Martín Lema hizo un pedido de informes en diciembre pasado para conocer el estado de situación de esa promesa. El Ministerio de Salud Pública le respondió en un documento, firmado por el ministro Jorge Basso y el director de Salud Jorge Quian, que "el Fondo Nacional de Recursos (...) respondió no haber recibido la solicitud de habilitar un IMAE Cardiológico en la ciudad de Salto a la fecha del presente informe".





"Que el MSP me diga ahora que no está el trámite hecho, como forma de vacío de contestar la pregunta, me parece poco serio", dijo Lema a El Observador.





En su respuesta el MSP señaló que "se han mentenido reuniones con diversos prestadores del interior estando pendiente por parte de los interesados enviar proyectos que no pasen por incrementar el número de IMAE existentes en el país, dado que con los actuales existe ya capacidad ociosa".





Desde el Departamento de Administración Documental y Mesa de Entrada del MSP se informó que la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto (SMQS) empezó los trámites de habilitación en 1998, pero el expediente fue archivado en 2015.Mil muertes al año





"Uruguay tiene aproximadamente entre 2.300 y 2.500 infartos al año", dijo a El Observador Enrique Soto, actual presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y exvicepresidente de ASSE , aunque aclaró que es una estimación porque Uruguay no lleva un registro de infartos. Sin embargo, no todos los casos están cubiertos, ya que alrededor de mil uruguayos mueren cada año por esa causa.





Según explicó Soto, "hay dos técnicas para desobstruir el vaso: la angioplastia primaria, que es lo que recomiendan todas las guías como la más efectiva, o los fibrinolíticos, fármacos que disuelven el coágulo". Como en el interior del país no hay IMAE habilitados no se pueden hacer angioplastias, así que los pacientes son tratados con el segundo método y si sobreviven, se los traslada a un centro de hemodinamia capitalino.





El Sanatorio Uruguay de Salto instaló el equipo necesario en 2015, pero en este momento lo están utilizando solo para análisis periféricos, como el estudio de arterias de los brazos o de las piernas. "Cuando nos habilitaron (el MSP) a comprar el angiógrafo, lo hicieron en el entendido de que se iba a

hacer un IMAE", dijo a El Observador Arturo Altuna, el presidente de la SMQS.





La subsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg, declaró en octubre pasado: "Estamos revisando en conjunto con el FNR y el MSP la viabilidad o no de un IMAE cardiológico en esta ciudad (por Salto)". Lustemberg explicó entonces que el FNR financia los procedimientos. "Desde lo que significan los IMAE, tenemos que tenerlos bien en claro con los estudios de acuerdo a costos, efectividad", sostuvo.





Lema agregó que también hay que tener en cuenta lo que se gasta hoy en traslados en ambulancias especializadas. "¿Cuál es el costo-beneficio del paciente que te infarta en Artigas o en Rivera y te sale más de $ 100 el kilómetro para traerlo a Montevideo?", afirmó.





En 2011, cuando se analizó la viabilidad del IMAE en Salto (y Soto era el vicepresidente de ASSE), uno de los requisitos que se le exigía era tener apoyo de cirugía cardiovascular. Altuna dijo al respecto que "las complicaciones que pudieran requerir cirugía son ínfimas, menos del 0,5%" y que esa posibilidad no estaba contemplada.





Un IMAE regional

Este centro debería atender a pacientes de todo el norte del país, tanto públicos como privados. "No solo sirve tener un centro de hemodinamia para la ciudad de Salto, no tendría sentido, tendría que tener un enfoque regional", explicó Enrique Soto. El presidente de la SMQS está de acuerdo con este punto y dijo que este IMAE podría cubrir Artigas, Bella Unión, Paysandú, Young y hasta parte de Fray Bentos o Mercedes.

Fuente: