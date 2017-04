Gobierno acepta limitar ocupaciones y no cede en negociación tripartita

El gobierno lleva adelante un último intento para destrabar posturas encontradas con las cámaras empresariales sobre relaciones laborales, previamente a la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde Uruguay podría quedar incluido en una lista negra junto con países que no respetan derechos laborales y libertades sindicales. Esa posibilidad surge luego de una queja presentada por las cámaras empresariales hace más de siete años.

Para superar el escollo, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, presentó un documento que debe alcanzar el acuerdo de los empresarios y el PIT-CNT.

Además de este movimiento en el ámbito local y para reforzar la posición del país a otro nivel, el presidente Tabaré Vázquez anunció que participará brindando el discurso inaugural de la 106ª Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, que se realizará los primeros días de junio.

Ayer el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Corallo; el titular de la Cámara de Comercio, Carlos Perera; el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira y secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, se reunieron con el ministro Murro. Allí, se volvió a trabajar sobre el documento de seis puntos con el cual busca alcanzar un acuerdo previo a la reunión de la OIT.

En un pasaje de la propuesta se indica que se respetará el derecho de empresarios y trabajadores no huelguistas durante piquetes y las autoridades tendrán potestad de limitar el plazo de las ocupaciones. También establece un procedimiento de prevención y solución de conflictos. A su vez, mantiene firme la posición del Ministerio de Trabajo como participante en la negociación colectiva de los Consejos de Salarios, para que ese ámbito continúe siendo tripartito (ver nota aparte). La aprobación del escrito también implica que se levante la queja empresarial ante la OIT.

Luego del encuentro, Corallo dijo a El Observador que el capítulo sobre la negociación tripartita es uno de los puntos donde se plantean las mayores dificultades para llegar a un acuerdo.

Además, expresó que el levantamiento de la queja es otro de los temas que las cámaras deben evaluar con mayor profundidad.

“Para bajar la queja tenemos que estar seguros que lo acordado esté en un proyecto de ley. Ese es nuestro objetivo; que sea como proyecto de ley. Porque eso le da otra firmeza a nivel local y frente al mundo. Eso mostraría que hay un diálogo eficaz entre actores del gobierno, los actores empresariales junto con los actores del trabajo”, afirmó Corallo.

Consultado por El Observador, el ministro Murro indicó que la intención de la cartera es continuar dialogando. “Ojalá se logre un acuerdo porque eso es bueno para el país. Pero si tenemos que ir a Ginebra a defender la posición de Uruguay vamos a ir tranquilamente”, agregó.

Sin embargo, el consenso se hace demorar y por ese motivo la semana próxima habrá un nuevo encuentro entre las tres partes. Allí, los presidentes de las cámaras concurrirán con asesores para poder intercambiar aspectos legales si es que las partes se aproximan a un acuerdo.

Por su parte, Abdala dijo en la víspera que el “movimiento obrero no renuncia a su derecho de huelga” y por tanto lo que se está buscando es mejorar los mecanismos de negociación previos al conflicto.

“Tenemos opiniones todavía distantes, pero lo que siempre hay es voluntad de conversación; desde el punto de vista de que las cuestiones de principios no se negocian, pero buscando caminos de mejoras”, dijo el dirigente. La central sindical entiende a la ocupación como una modalidad del derecho de huelga y por tanto no está de acuerdo, en primera instancia, en avanzar hacia otro camino.

Un camino que podría transitar el gobierno, de no existir acuerdo, sería enviar el proyecto al Parlamento. Consultado por El Observador, el ministro no quiso opinar sobre esa posibilidad.

Vázquez a la OIT



Ayer, entrevistado en el programa En La Mira, el presidente Vázquez informó que le fue ofrecido realizar el único discurso inaugural de la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo que comienza el lunes 5 de junio en Ginebra y aceptó la propuesta. Murro informó que es la primera vez que un presidente uruguayo participará de la sesión inaugural de la conferencia de la OIT. “Es un gran reconocimiento para el país y para el presidente”, sostuvo el jerarca.

Vázquez también afirmó que el gobierno no se retirará de la negociación tripartita. “Hemos visto que cuando el gobierno no ha actuado, se ha retirado y no hubo Consejos de Salarios ni negociación colectiva, los perjudicados han sido sistemáticamente los trabajadores”, dijo.