Gobierno achaca demora en venta de marihuana a los análisis químicos

En mayo de 2014, cinco meses después de que José Mujica firmara la ley para regular y controlar el cannabis , el entonces presidente dijo a BBC Mundo: "Dentro de cinco o seis meses podrá empezar a estar recién la marihuana disponible en farmacias ". En julio de 2016, el subsecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, aseguró a la prensa que se estaba "cerca, a semanas" de que comenzara la venta.





Hoy, a casi tres años del primer anuncio de la comercialización del cannabis, una fuente de Presidencia señaló a El Observador que lo que falta son "análisis químicos de una variedad vegetal" para poder sacar la droga al mercado.





De hecho, el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera, dijo a El Observador que lo que se está haciendo es "un muestreo mayor de los lotes, se han tomado más muestras y se están analizando". El retraso ahora estaría vinculado a que la marihuana del gobierno todavía no cuenta con la "habilitación sanitaria", según Olivera, porque hay "unas exigencias particulares" que no se cumplieron. "El producto que llega debe tener determinada calidad y cualidad y lo deben conocer los consumidores", señaló la fuente.









En ese sentido, el informante expresó que "los análisis químicos del producto que les llega a los usuarios tienen que tener determinado rigor científico y si hay que repetir los exámenes químicos para tener certezas, hay que hacerlo". De todos modos, Olivera dijo que "no hay trancas" y que prefieren no manejar fechas porque van a hacerlo cuando "haya total certeza del mes y el día".





Pronto, listo... ¿ya?

"El registro está pronto, el sistema informático de seguridad y sus módulos están prontos, la campaña comunicacional está pronta", sostuvo la fuente de Presidencia. De todos modos, expresó que aunque al gobierno le "pegan de todos lados", la venta en farmacias "va a salir". "Lo que ahora estamos esperando es que desde el punto de vista técnico se pueda determinar cuándo el producto va a estar en las condiciones sanitarias requeridas para expender en las farmacias", afirmó la fuente.





Además, el informante aseguró que "los análisis químicos los han hecho la Facultad de Química e instituciones privadas". Sin embargo, El Observador se comunicó con Eleuterio Umpiérrez, profesor adjunto de esa institución, quien negó la información y precisó que desde noviembre del año pasado no reciben marihuana para estudiar. "Si a mí no me mandan las muestras, nosotros no estamos haciendo (análisis) porque no nos las mandan", sostuvo.





Olivera señaló que los estudios los hacen ahora laboratorios privados porque Facultad de Química no cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública.

"Daremos fechas cuando haya total certeza del mes y el día en que se va a iniciar el proceso", dijo el secretario de la Junta Nacional de Drogas.

Umpiérrez afirmó que "faltan presentar algunos papeles" para conseguir los permisos, si bien en el pasado no existía esa exigencia por parte del MSP a la facultad. "Cuando cambian las reglas de juego también hay plazos que hay que dar, porque no todo se hace tan rápido", señaló el profesor.





El empaquetado del producto, un problema

"Ese tipo de envoltorio (en el que se venderá el cannabis) no es un envoltorio común, todo va encadenándose y una cosa demora todo", dijo a El Observador una fuente vinculada a Presidencia. El envase será una bolsa plástica de tres capas con cierre zipper, para 5 gramos de marihuana y asegurará su conservación. Además, tendrá advertencias sanitarias sobre el riesgo del consumo de la droga. Una vez que se encargue el lote, demorará 25 días en llegar a Uruguay. En noviembre de 2016, desde la Junta Nacional de Drogas aseguraron que emitirían la orden de compra en los días siguientes. A más de dos meses de esa declaración, el secretario del organismo, Diego Olivera, dijo a El Observador que "aún no" efectuaron la compra.

