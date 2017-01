Gobierno baja de cuatro a tres compras web libres de impuestos por año

Se argumenta que la modificación busca que no se "desvirtúe el régimen" de encomiendas postales internacionales

Un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas -con fecha 29 de diciembre de 2016- generó que desde el 1° de enero de 2017 entre a regir una serie de modificaciones en el régimen de compras web que fue introducido en 2012, según informó el diario El País este viernes.Entre otros, se reduce de cuatro a tres la cantidad de encomiendas postales internacionales que una persona puede ingresar al país libre de impuestos en un año. A fines de 2015 ya se había bajada de cinco a cuatro los paquetes que alguien podía traer bajo este esquema El decreto emitido sobre fines de año indica que hay una "necesidad" de modificar el régimen de encomiendas postales internacionales. Agrega, en tanto, que "las condiciones normales de mercado se han modificado, por lo que se entiende pertinente disminuir la cantidad de envíos que podrán recibirse al año, a fin de que se no desvirtúe el régimen".Los paquetes que pueden entrar al país sin pagar impuestos por esta vía no pueden exceder los US$ 200 ni pasar los 20 kilos.