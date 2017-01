Gobierno de Ecuador subastará camisetas

El Gobierno de Ecuador ha puesto a subasta abierta a la pública la cantidad de siete camisetas firmadas por astros del fútbol mundial, obsequiadas al presidente Rafael Correa, y cuya recaudación financiará obras sociales en el país.

Esta es la quinta subasta que ha organizado el Ejecutivo ecuatoriano de objetos con valor comercial obsequiados a Correa en sus distintos desplazamientos internacionales y cuyo objetivo es apoyar a organizaciones no gubernamentales comprometidas con el servicio social.

Glenda Soto, subsecretaria general de la Presidencia, indicó que la subasta de las camisetas autografiadas por famosos empezó el pasado sábado 14 de enero y que se extenderá hasta el próximo jueves 2 de febrero.

La subasta es abierta y quien tenga interés de participar puede hacerlo a través del portal www.subastasparaelpueblo.com, donde, además de la información básica, se muestran fotografías de las prendas deportivas firmadas por los futbolistas.

La subasta incluye una camiseta del Fútbol Club Barcelona firmada por el argentino Lionel Messi, Andrés Iniesta y el uruguayo Luis Suárez; otra del Real Madrid autografiada por el portugués Cristiano Ronaldo; una de la Federación Alemana de Fútbol con la rúbrica de varios seleccionados germanos y otra del equipo mexicano Pumas, suscrita por internacionales de ese país como Sergio Bernal, Darío Verón, Daniel Ludeña y Omar Islas.

También dos del Swansea City inglés firmada por el ecuatoriano Jefferson Montero y otra del South China Football Team autografiada por el arquero nacional Cristian Mora.

Por ejemplo, la base para la subasta de la camiseta de Ronaldo es de US$ 800, pero ese valor escaló pronto a US$ 1.200, refirió Soto al precisar que esta prenda es única porque ha sido firmada por el astro portugués con una leyenda dirigida al mandatario ecuatoriano.

Los coleccionistas, nacionales o extranjeros, pueden proponer sus ofertas y conocer cómo se desarrolla la subasta a través del portal de internet, en el que también se pueden apreciar otros objetos obsequiados al presidente de Ecuador y que han sido puestos en subasta o a la venta directa al público.

Soto precisó que se han puesto en subasta objetos por más de US$ 400.000 y que hasta ahora se han recaudado unos US$ 300.000, dinero que el presidente Correa ha destinado a proyectos de ayuda social.

No obstante, la subsecretaria comentó que un reloj con incrustaciones de diamante, obsequiado por Arabia Saudí, con un valor base de US$ 280.000, no pudo ser rematado en subasta, por la ausencia de ofertas, por lo que se ha puesto a venta directa.

"Probablemente es el objeto más caro" que se ha puesto a remate, añadió Soto al insistir en que todos los objetos recibidos por el presidente Correa, que tienen un valor comercial, se pondrán a la venta, ya que el mandatario considera que son obsequios recibidos "en nombre del pueblo ecuatoriano".

Pero también hay otros obsequios que tienen un valor cultural, que no se pueden subastar o vender, pero que son exhibidos en el Palacio presidencial de Quito, convertido ahora en un gran museo abierto al público.

"Es, probablemente, el museo más visitado" del país, con una media de 700 visitantes al día, que aumenta en días festivos y que se presenta como un atractivo a visitantes nacionales y extranjeros.

Y es que los grupos de turistas que ingresan al Palacio de Carondelet, en el casco colonial de Quito, incluso pueden acceder a los salones donde el presidente Correa efectúa sus gestiones diarias y hasta se podrían topar con él.

Según la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia de Ecuador, entre enero de 2010 y diciembre de 2016 la Casa de Gobierno recibió a 1.054.049 visitantes, el 59 por ciento de ellos ecuatorianos.

El año pasado, el Palacio de Carondelet registró 165.462 visitantes, entre ellos 4.073 estadounidenses, 2.673 colombianos, 2.457 venezolanos, 932 argentinos, 929 españoles y 850 franceses.

Fuente: (EFE)