Gobierno entregó al FA nuevo proyecto de la Universidad de Educación

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) entregó a la bancada del Frente Amplio y a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) un proyecto de ley para la creación de la Universidad de la Educación (UNED), el cual por estos días está siendo analizado en estos dos ámbitos.

El proyecto de ley, al que tuvo acceso El Observador, tiene carácter de borrador y consta de 36 artículos. Establece que la UNED constituirá un ente autónomo cuyo objetivo será "la formación de profesionales de la educación de nivel universitario, a través del desarrollo de las funciones de enseñanza, investigación y extensión". El cogobierno será su modelo de gestión. Para esto contará con un rector, un Consejo Directivo Nacional y una Asamblea Nacional. Estos dos últimos integrados por estudiantes, docentes y egresados.

El proyecto establece también que para la instalación de la UNED, se constituirá un Consejo Directivo Nacional provisorio, integrado por los miembros del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP. Será este consejo provisorio el encargado de convocar en un plazo máximo de 24 meses de instalado, las elecciones para la Asamblea Nacional. Una vez instalada, esta deberá elegir a los miembros del Consejo Directivo Nacional y al rector.

Segundo intento

La ausencia de una universidad para formar a los docentes es uno de los grandes debes que se le achaca al sistema educativo uruguayo. Con este proyecto el Poder Ejecutivo intenta retomar el impulso para crear la UNED, algo que está establecido en la ley General de Educación de 2008, pero que aún no se concretó.

En el gobierno de José Mujica hubo un primer intento para crearla, pero el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo tuvo solamente media sanción de la Cámara de Diputados. El proyecto tuvo el apoyo del Partido Colorado pero no del Partido Nacional y en el Senado fracasó, dado que no hubo acuerdo en la forma de gobierno que tendría la nueva institución. Los legisladores nacionalistas no estuvieron de acuerdo en que la universidad fuera autónoma y cogobernada y el proyecto quedó trabado.

Lea también: Ejecutivo retoma creación de Universidad de Educación

En la pasada campaña electoral, el ahora presidente Tabaré Vázquez insistió con su creación e incluso la UNED fue parte del programa de gobierno del Frente Amplio. No obstante, en 2015 el Poder Ejecutivo resolvió aplazar su creación por un tema presupuestal. En su lugar se resolvió acordar con la Universidad de la República (Udelar) un sistema por el cual los docentes egresados del Instituto de Profesores Artigas (IPA) pudieran cursar postgrados y doctorados en la máxima casa de estudios.

A su vez, el Consejo de Formación de ANEP continuó trabajando en la transformación de su estructura académica y docente con la mira puesta en una universidad. El consejo apunta a dejar de lado el antiguo sistema por el cual los docentes avanzan en su carrera por antigüedad y comenzar a hacerlo por concurso y con efectividad renovable mediante evaluación. También se propuso mejorar la calidad de la enseñanza para tender al nivel universitario. Para esto trabaja en la transformación curricular.

"Un recorte del anterior"

Con el nuevo proyecto de ley en la mano, las autoridades del CFE se reunirán el lunes con el Codicen para trabajar de cara a la nueva universidad. La directora general del CFE, Ana Lopater dijo a El Observador que el borrador del MEC constituye un "insumo" para seguir avanzando. Indicó que a su entender "tiene bastante que ver con el proyecto pasado" y que el CFE "quiere un perfil más específico para la Universidad de Educación". Por esta razón, señaló que el CFE aspira a que se "valore el proceso que el consejo está haciendo para acercarse a un nivel universitario".

En tanto, desde la bancada del Frente Amplio, el diputado Enzo Malán (Partido Socialista), que forma parte de la comisión de Educación, manifestó a El Observador que el proyecto del MEC no está cerrado. "Es una recopilación de las últimas propuestas" y está abierta a cambios y nuevos elementos. Agregó que el ministerio lo presentó a principio de año y desde entonces los distintos sectores del FA se comprometieron a analizarlo y hacer nuevas propuestas. La idea era reunirse con el MEC nuevamente en marzo para sintetizar las nuevas ideas.

La Asamblea Técnico Docente (ATD) del CFE también tuvo contacto con el proyecto. En diálogo con El Observador, su presidenta Beatriz Costabel señaló que el borrador del MEC "tira unas ideas muy sueltas, que en realidad no reflejan los cambios que son necesarios". Coincidió con Lopater en que el nuevo proyecto parece "un recorte del anterior". Destacó que lo que más preocupa es la centralización de su sistema de gobierno, dado que no se prevén centros regionales autónomos como tiene la Udelar.









ATD pidió agilidad a Vázquez

La ATD es un órgano asesor del CFE. El viernes pasado, sus integrantes se reunieron con el presidente Tabaré Váquez para solicitarle la voluntad política de dar impulso a la creación de la UNED. Beatriz Costable, presidenta de la ATD, dijo a El Observador que el mandatario coincidió en que el primer empuje para la nueva ley lo debe dar el Poder Ejecutivo. "Se mostró muy preocupado y comprometido con el tema" e incluso mantuvo en el encuentro un contacto telefónico con la ministra de Educación, María Julia Muñoz. "Esto fue una señal bastante clara de que el presidente tiene intenciones de que el Poder Ejecutivo se ocupe del tema", dijo la dirigente. El lunes la ATD se reúne con Muñoz.

Rendición de Cuentas 2018

El año pasado el diputado Enzo Malán y la senadora Ivonne Passada, ambos oficialistas, dijeron a El Observador que la idea del Frente Amplio era "acelerar" un nuevo proyecto de ley de creación de la UNED para que este entrara en la Rendición de Cuentas de 2018.













