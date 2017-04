Gobierno italiano aseguró que no dará más ayuda para la aerolínea Alitalia

Adelantó que la intervención del Estado "será únicamente para evitar la quiebra" y que Alitalia "será vendida a quien haga la mejor oferta". Por el momento, como recordó Delrio, en el último decreto de corrección de las cuentas aprobado por el gobierno ya se preveían 300 millones (US$ 326 millones) para que la sociedad pública Invitalia, socia de Alitalia, participase en la posible recapitalización.

"Si serán necesarios otros fondos lo evaluaremos, pero, repito, se tratará solo de acompañar la empresa o parte de ella hacía la compra de un nuevo accionista privado", agregó Delrio.Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Carlo Calenda, afirmó en declaraciones publicadas en el diario "Corriere della Sera" que la única opción es la de "un crédito puente" que permita sobrevivir a la aerolínea los próximos seis meses.Seis meses para que se produzca "un proceso de cesión de los activos de manera ordenada y sin dañar a los viajeros", agregó.Un "crédito puente en determinadas condiciones" y que tendrá que ser aprobado por la Unión Europea, detalló Calenda.Pero el problema de Alitalia es que no se trata de una empresa privada como otras, pues además de los necesarios vuelos internos, los vuelos internacionales son vitales para garantizar el flujo turístico al país, según recoge en un artículo el diario "Corriere della Sera". Alitalia propone 3.600 vuelos semanales internacionales directos y con su venta a otras compañías como Ryanair o Lufthansa, el Estado tendrá que tener en cuenta la necesidad de llegar "a acuerdos que eviten vuelos que hagan escalas en otros países" para que los turistas lleguen directamente a Italia , señala el diario.Por ello, no hay unanimidad sobre que el Estado se lave la manos ante la venta de Alitalia."La Repubblica" se hace eco de la posición del ex primer ministro Matteo Renzi, quien podría pedir al gobierno de su compañero de partido Paolo Gentiloni que explorase "otras soluciones" que no sean la venta a trozos de la aerolínea. Por ello, añade la prensa, los accionistas de Alitalia podrían esperar a tomar decisiones hasta después de las primarias para secretario general del Partido Demócrata (PD), que se celebrarán el 30 de abril y en las que Renzi es favorito.También el Movimiento 5 Estrellas (M5S) recalcó que en estos años se han "tirado 10.000 millones de euros de fondos públicos" para salvar Alitalia y ahora no se puede vender así y propuso "una alianza entre grandes empresas como ENI, Trenitalia y Leonardo con una aerolínea internacional como socio".Pero además del futuro de la compañía, al gobierno preocupa el de los 12.500 trabajadores ya que los subsidios en caso de despidos también costarían más de 1.000 millones de euros (US$ 1.089 millones) a las arcas del Estado."Se abre una fase de incertidumbre y de sacrificios. Por esto tenemos todos que mantener los nervios y trabajar con determinación para asegurar que la transición se produzca con los menores costos posibles", auguró el ministro de Trabajo, Giuliano Poletti.