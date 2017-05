Gobierno de Macri pierde peso por la renuncia de su canciller

Un trabajo en conjunto

Fuente: Agencias

La canciller argentina, Susana Malcorra, renunció este lunes por razones personales y será reemplazada por Jorge Faurie, un diplomático de carrera que hoy se desempeña como embajador en Francia, anunció el gobierno "Se va por razones estrictamente personales, pero va a seguir siendo parte del equipo de gobierno como asesora en España, adonde se va a vivir", dijo el presidente Mauricio Macri , en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada.Malcorra acompañó a Macri desde su asunción en diciembre de 2015. Faurie es "el número uno del cuerpo diplomático de carrera", precisó en la rueda el jefe de gabinete, Marcos Peña."Estoy tomando una decisión que tiene tensiones, entre el orgullo de representar a mi país y mis responsabilidades familiares en Madrid", dijo Malcorra.A Faurie le corresponderá ser el anfitrión de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en diciembre en Buenos Aires y el encuentro del Grupo de los 20 (G-20) en 2018.Fauri, de 65 años, había sido vicecanciller en 2002 cuando el peronista Eduardo Duhalde (2002-2003) era presidente En agosto de 2002 fue designado embajador en Portugal, donde permaneció hasta 2013, durante buena parte de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).Diplomático de carrera, entre muchos cargos ocupó la Jefatura de Gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería (1997-98) y fue secretario de Coordinación y Cooperación Internacional entre 2014 y 2015.Desde que ingresó a la carrera diplomática en 1976, Faurie ocupó cargos en las embajadas en Venezuela, Jamaica, Trinidad y Tobago, Rumania, Brasil, Chile, Portugal y Francia.La de Malcorra es la segunda pérdida de peso que sufre el gabinete de Macri luego del alejamiento de Alfonso Prat-Gay del ministerio de Hacienda ocurrido en diciembre de 2016.Malcorra seguirá ocupando la cancillería hasta que su reemplazo sea oficializado el 12 de junio.Faurie arribará este martes a Buenos Aires para iniciar el proceso de transición."El presidente me pidió que forme un consejo asesor para pensar qué hacer hacia adelante. Me ha dicho que hay cuestiones específicas en la que me quiere participando, como la OMC", dijo Malcorra."Terminaremos de armar todo esto el 12 de junio cuando será la jura de Faurie. Mientas tanto mantengo mi agenda y viajaré a Washington la semana que viene", dijo.La canciller saliente, antes de integrarse al gobierno de Macri, había sido jefa de gabinete del entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, a quien aspiró a suceder, aunque sin alcanzar éxito.De pasado empresarial antes de comenzar su carrera diplomática, fue ejecutiva de la filial argentina de la estadounidense IBM y directora general de Telecom Argentina.En 2004 había ocupado la dirección adjunta del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas."Mis felicitaciones a Jorge Faurie, un miembro de mi equipo que ahora asume la máxima responsabilidad de la cancillería. Vamos a estar desde mañana trabajando juntos. No me cabe duda de que será una transición modelo", indicó Malcorra, quien añadió que los motivos de su renuncia son "responsabilidades familiares".La ministra dijo además que la agenda tendrá "gran continuidad", porque así lo definió el presidente".