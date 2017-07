Todo indica que no hay marcha atrás. Si el Mercosur constata, a partir de las consultas que están en curso, que en Venezuela hubo una ruptura del orden democrático y que tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición política no tienen voluntad de entablar el diálogo, el bloque procederá a aplicar la cláusula democrática prevista en el Protocolo de Ushuaia y Uruguay no se opondrá, dijeron fuentes oficiales a El Observador.