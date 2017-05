Gobierno prohibirá importación de las motos sin frenos ABS

El gobierno prohibirá por ley la importación de motos que no cumplan con las medidas mínimas de seguridad. El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios, anunció a El Observador que el nuevo énfasis en la reglamentación para reducir las muertes y los lesionados en el tránsito estará centrado en lograr que haya vehículos más seguros circulando en las calles.





Tiempo atrás, las autoridades decidieron apostar a que todos los autos cero kilómetro tengan aribag y frenos ABS, una tecnología más eficiente que evita el bloqueo y, en consecuencia, da mayor seguridad. Esa normativa ya está vigente, aunque se vienen disposiciones nuevas (ver apunte). Pero el cambio más importante que asoma en el horizonte es la obligación a que las motos deban tener cumplir ciertas exigencias para poder ser importadas y vendidas en el mercado.





"Las motos ingresan al país sin ninguna normativa internacional pero ahora van a existir normas en materia de seguridad en las motos", dijo Barrios. "Lo que se trata, en el marco de una nueva ley que se está elaborando, es definir cuáles van a ser las normativas exigidas para que una moto ingrese al país", agregó el jerarca.





Aunque aún no está cerrado del todo qué medidas mínimas de seguridad se exigirán, el titular de Unasev adelantó que el eje estará en que cuenten con un eficiente sistema de frenado con ABS y un sistema eléctrico adecuado. Como parte de la estrategia para mostrar a los motociclistas la importancia de esos asuntos, el martes 9 de mayo a las 10 de la mañana habrá una demostración de las diferencias de frenado que tiene una moto con y sin frenos ABS.





Otro de los puntos clave que el gobierno prevé enfrentar es la calidad de los neumáticos que tienen las motos que circulan por las calles y carreteras uruguayas.





El gobierno está dispuesto a abrir instancias de diálogo con todos los actores vinculados a la comercialización de motos, aunque desde el vamos aclarará que, luego de un plazo, habrá algunos modelos de vehículos que ya no podrán ingresar al país. "Hoy pasa con los autos. No entran cero kilómetro que no tengan ABS y aribag. Lo mismo va a pasar (con las motos) cuando se apruebe la ley y se establezca un plazo determinado", sostuvo Barrios y habló de un lapso de dos o tres años.

Además de los controles a la llegada de vehículos nuevos, el gobierno también tiene en agenda poner en práctica en una segunda etapa el control de las motos que ya están en circulación en condiciones de precariedad.





"Se dará un plazo para que se vayan adecuando. Se va a hacer la inspección técnica vehicular para autos y para motos para mejorar los que hoy andan en la vía pública", sostuvo Barrios. "Va a ser algo complejo y va a llevar un tiempo", dijo.





Si la persona no realiza esos chequeos, no tendrá el documento que lo habilita a circular y, en consecuencia, estará incumpliendo la normativa. Sería equiparable a circular sin libreta.





Datos preocupantes

El 2015 la Unasev ofreció a los motociclistas en forma voluntaria el chequeo el funcionamiento de su vehículo. "El resultado fue alarmante. El 40% de las motos inspeccionadas tenía problemas de freno. Y no eran motos viejas", contó Barrios.





Otro dato preocupante es que, de la mano del exponencial crecimiento en la venta de motos que ha habido en Uruguay, los accidentes que las tienen como protagonista siguen encabezando las estadísticas. "Ha mejorado. Veníamos de 52%, 53% de fallecidos (en accidentes) motociclistas y ahora estamos en 45%, 46%. Igual es un montón", comentó Barrios.





El presidente de la Unasev ya sabe que este asunto va a generar polémica pero, a su juicio, es bueno que eso suceda. "Cada vez que hacemos algo se levanta polvareda. Pero eso viene bien porque de la discusión la gente se va enriqueciendo. Si no hubiésemos bajado la tasa de alcohol la gente pensaría que tomando maneja mejor", opinó. Luego del diálogo entre las partes, la Unasev hará llegar el proyecto de ley al Parlamento. Esperan que eso suceda antes de octubre.

