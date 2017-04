El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajusta detalles de un nuevo decreto que será publicado en los próximos días, y que habilitará que se pueda seguir pagando con efectivo en las estaciones de servicio durante el día, bajo ciertas condiciones.

Sin embargo, el MEF aceptó flexibilizar esa medida y atender el pedido realizado por las estaciones de servicio. Según supo El Observador, una de las alternativas manejadas va en dirección a que se puedan seguir cancelando con dinero en efectivo las compras de combustible que involucren montos chicos de dinero, por ejemplo las realizadas por motociclistas o jardineros, entre otros, y que todavía no cuentan con medios de pago electrónicos.

En las últimas semanas la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) y autoridades del MEF mantuvieron conversaciones por el tema. Los comerciantes aspiran a que la flexibilización también les permita hacer frente de "mejor forma" a los costos operativos que implica el tener que cobrar con plásticos. Las estaciones pagan hoy a los sellos emisores un arancel de 1,3% más IVA por las compras con débito y crédito.

Los empresarios consideran que todavía no están dadas las condiciones para implementar el cambio durante todo el día y argumentan que esa comisión es "elevada", lo que afecta la rentabilidad del negocio.

Una de las propuestas planteadas por los estacioneros radica en que por algunos meses se extienda el horario en el cual solo se admiten pagos con tarjetas (hoy está vigente entre las 22 y las 6), pero que al mismo tiempo se admita un monto máximo de despacho de combustible en efectivo. Luego de ese período de prueba pasarían al régimen de 24 horas, pero también admitiendo pagos en efectivo en algunos casos.

El año pasado, el MEF habilitó cierta "flexibilización" con efectivo en las ventas de los autoservicios de las estaciones. En ese caso se permiten compras por montos no mayores a $ 300. Para ello se exige que el establecimiento cuente con una caja fuerte o un cofre de seguridad a no más de dos metros de la caja. El cofre debe contar con disposiciones de seguridad como una ranura para billetes, abertura en un tiempo no inferior a 7 minutos y llave doble paleta. La caja, en tanto, no podrá tener un monto superior a los $ 900.