Reporteros de New York Times, CNN y Político tuvieron que quedarse afuera de la oficina donde se haría el encuentro

En una acción histórica, la Casa Blanca prohibió a periodistas de tres prestigiosos medios estadounidenses el ingreso a la última conferencia del secretario de prensa del presidente Donald Trump.

Los periodistas rechazados para ingresar en la oficina de Ala Oeste en donde habló el vocero del gobierno Sean Spicer, pertenecen al periódico The New York Times, la cadena de noticias CNN y el portal Politico, de acuerdo con información divulgada por el propio Times.

Según relató el diario neoyorquino la conferencia había sido programada con antelación, sin embargo, en la puerta de entrada, ayudantes de Spicer eligieron a los medios que permitirían ingresar y a cuáles no.

Entre los medios que fueron admitidos se encontraban varias organizaciones conservadoras como Breitbart News, the One America News Network, Fox News y The Washington Times, así como también otros medios como ABC, CBS, The Wall Street Journal y Bloomberg.

Los miembros de la Casa Blanca alegaron que estos habían confirmado asistencia con antelación.

Periodistas de la revista Time y la agencia Associated Press (AP) decidieron no ingresar en la sala en protesta por lo sucedido con sus colegas. Y la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por su sigla en inglés) criticó de inmediato la acción del gobierno estadounidense: "Las autoridades del WHCA están en fuerte protesta por cómo la problemática está siendo manejada por la Casa Blanca. Le pedimos a las organizaciones que fueron admitidas para ingresar que compartan el material con las otras corporaciones de prensa que no lo fueron. La cúpula discutirá esto en profundidad con el personal de la Casa Blanca".

Respecto a esto, el editor ejecutivo del New York Times, Dean Baquet, emitió un comunicado en el que señaló: "Nada como esto pasó jamás en la Casa Blanca en nuestra larga historia de coberturas de las administraciones de diferentes partidos políticos. Protestamos fuertemente contra la exclusión de The New York Times y otras organizaciones de noticias. El libre acceso de medios a un gobierno transparente es obviamente de interés nacional crucial".

Este hecho tuvo lugar horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump volviera a arremeter contra la "prensa extraordinariamente deshonesta" en el marco de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), en las afueras de Washington. Allí Trump reiteró su convicción de que a causa de las "noticias falsas" que difunden algunos medios deben ser considerados "enemigos del pueblo".

Fuente:

"Son los enemigos del pueblo porque no tienen fuentes. Simplemente las inventan cuando no las tienen", acusó el presidente.