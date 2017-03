Gobierno y Frente Amplio coinciden en prioridades para la Rendición de Cuentas

El mandatario dijo que al día de hoy no se consideran aumentar los tributos pero que el tema aún no fue analizado. Vázquez y Miranda señalaron que en caso que sea necesario hacer ese ajuste, las presiones tributarias no recaerán sobre los sectores medios y bajos de la sociedad.

Además, los dos señalaron "la consciencia" del Frente Amplio con la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos.