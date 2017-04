Gobierno y operadores aseguran que el turismo en Semana Santa alcanzó números récord

Mientras los hoteles se vacían y las rutas guían el regreso a casa, los operadores turísticos y las autoridades del gobierno comienzan a depurar los números de una Semana Santa que algunos ya aventuran a calificar de récord.





Con una –otra vez– importante afluencia de argentinos, un intenso movimiento de uruguayos dentro del propio territorio, un clima que acompañó a pesar de la etapa del año y un lunes feriado que extendió la actividad un día más, autoridades y empresarios coinciden en que las conclusiones primarias son positivas.





En números

Casi 500 mil personas recorrieron el país, según estimó el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez.





Entre 10% y 12% fue el aumento de la actividad turística en Semana Santa, respecto a 2016, agregó Martínez.





Además, 250 mil argentinos cruzaron el puente San Martín rumbo a Uruguay, desde el pasado miércoles.





En tanto, unas 3.500 personas entraron en la Quebrada de los Cuervos, en Treinta y Tres. Según un relevamiento inicial de la división Turismo de la comuna olimareña, 3 mil de esos visitantes fueron uruguayos de otros departamentos, 400 fueron personas de Treinta y Tres y el resto fueron extranjeros, casi todos argentinos. La ocupación hotelera en ese departamento estuvo cerca del 100%, señaló a El Observador Ricardo Olivera, director de Turismo de la Intendencia de Treinta y Tres.





En Paysandú, Salto y Colonia la ocupación estuvo cerca del 90%, mientras que en los departamentos de la costa esteña, superó el 80%.

Por otro lado, 1.600 personas entraron en un día a Cabo Polonio, según dijo a La Diaria la directora de Turismo de Rocha, Ana Caram. Es una cifra de niveles de enero.





En Tres Cruces, la actividad bajó 4% respecto a 2016. Según afirmó Osvaldo Torres, jefe de control de la terminal, es una tendencia que se mantiene desde hace años. "Si comparamos con 2012, que es el año que hubo mayor movimiento, hay un descenso de 16%", señaló. Desde el viernes 7 de abril hasta el final de este lunes 17, se habrán completado 13 mil servicios, entre arribos y partidas, lo que equivale a más de 500 mil pasajeros.





Torres recordó que se mide por ómnibus y no por pasajeros, lo que podría explicar en parte la tendencia a la baja. Otro factor preponderante es el aumento de autos particulares y la afluencia a destinos extraregionales, fuera del alcance de los autobuses.





"Hubo una importante movilidad de uruguayos dentro de Uruguay", dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez. "Empresarios del sector gastronómico nos comentaron que se sirvieron más cubiertos que cualquier otro día de la temporada de verano", declaró a El País.

"Fue una semana con números récord", dijo el intendente de Salto, Andrés Lima, a La Diaria. El director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Andrés Sobrero, dijo que "fue una mejor Semana de Turismo que las de otros años".





Un reclamo

El viernes 21 de abril vence el decreto del Poder Ejecutivo que establece la devolución del IVA a las compras de los turistas extranjeros en Uruguay y aún no está definido si se renovará para el año que viene.





Aunque la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, mostró su intención de continuar con el beneficio a los visitantes extranjeros, la decisión está en manos del Ministerio de Economía. En febrero, Kechichian dijo que la devolución del IVA "es una herramienta muy interesante" , y que si bien "en algún momento terminará, no creo que sea este el momento. Nosotros vamos a plantearle al Ministerio de Economía que este beneficio se mantenga".





"Esperemos que reine la razón y la coherencia a la hora de renovar los beneficios", comentó Juan Martínez a El Observador. Según la visión de la Cámara de Turismo, no extender la devolución del IVA sería perjudicial para la competitividad del país, sobre todo ahora que Argentina acaba de instalar un sistema parecido "que no solo es para extranjeros, sino también para los propios argentinos que hacen turismo en su país".





Martínez explicó que "no es un gasto sino una inversión en un sector que deja más de US$ 2 mil millones anuales". La renuncia fiscal supera los US$ 20 millones por año, lo que equivale aproximadamente al 1% del retorno. "Hay muchos otros rubros para apretar", concluyó.

