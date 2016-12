Gonzalo Mujica apoya idea de De los Santos para ampliar el FA

"Abre una puerta"

Fuente:

El diputado Gonzalo Mujica dijo que "no quiere dejar pasar" la propuesta lanzada por su colega Oscar de los Santos (Alianza Progresista) de formar un espacio político más representativo que el Frente Amplio , y se mostró dispuesto a conversar para salir de la "catarata de insultos" que lo han tenido como receptor."Es una iniciativa muy interesante, la primera propuesta de diálogo que surge desde el Frente Amplio que lleva la discusión al terreno político y sugiere un instrumento posible", dijo Mujica a El Observador.El legislador se decidió a romper con el FA el miércoles 7, "día de quiebre" en el que tuvo que comparecer ante el tribunal de conducta del Frente Amplio para explicar por qué votó a favor de la instalación de una comisión investigadora de los negocios con Venezuela."A partir de ahora, mi presencia en el Frente Amplio es una simple formalidad. Este último movimiento liquida el poco margen de diálogo que existía", dijo el parlamentario a El Observador tras decidir abandonar la fuerza política por la que fue electo parlamentario. La deserción de Mujica le quita al FA la mayoría parlamentaria que viene ejerciendo desde hace 12 años y lo obliga a negociar en otros términos con los partidos de oposición.Tras conocerse el paso dado por Mujica, De los Santos dijo ayer lunes en El Observador que el alejamiento del legislador revela, entre otras cosas, que la izquierda debe plantearse un nuevo pacto político para evitar futuras deserciones de dirigentes.De los Santos piensa en un acuerdo similar al que en 1994 le dio vida al Encuentro Progresista, coalición que permaneció activa hasta las elecciones de 2004 y permitió sumar votos junto a dirigentes como el actual canciller Rodolfo Nin Novoa, procedente del Partido Nacional.Después de aquella elección, todos los sectores se fundieron en el FA pero, en la marcha de la izquierda por el gobierno , –y particularmente en estos últimos años– empezaron a surgir diferencias que, en casos como el del exsenador Jorge Saravia y del diputado Mujica, terminaron en ruptura."Hay que darle un marco institucional a esa diversidad que empieza a manifestarse en distintas cuestiones. Creo que esa es la única forma de formar una organización política de nuevo tipo que contenga el patrimonio y la historia del Frente Amplio, y el patrimonio y la historia de sectores progresistas que no se sienten identificados con el Frente", dijo De los Santos.El parlamentario cree que no es un buen camino el de "resolver por vía de la disciplina la postura de gente que aunque sea de izquierda no tiene vocación para aceptar el funcionamiento del Frente".De los Santos insistió acerca de que el rigor de la disciplina no es solución para los asuntos electorales y políticos que deberá resolver el FA en el mediano y largo plazo."Hay diferencias programáticas que terminan afectando la disciplina partidaria. Un nuevo acuerdo programático, que recree una forma de funcionamiento como la del Encuentro Progresista, permitirá que el Frente tenga sus propios mecanismos internos pero pueda acordar con otros sectores para sortear este tipo de diferencias que no tienen nombre y apellido y que son de orden conceptual", manifestó.El legislador se imaginó incluso el futuro del diputado Mujica en una coalición de ese tipo."Si el planteo de Mujica se hubiera dado en una estructura de estas características no se hubiese tenido que ir de ningún espacio. Si en el futuro Mujica termina armando un grupo nuevo, ya tiene muchos puntos de acuerdo con el Frente. Podríamos tener un programa en común dentro del nuevo acuerdo político", sostuvo."Tenemos que ponerle un marco institucional político a las situaciones que se nos están presentando para poder resolverlas en forma distinta", insistió De los Santos.Mujica leyó las declaraciones de De los Santos y sintió que lo estaba tratando de una manera distinta a como lo hicieron la mayoría de sus compañeros."No quiero dejar pasar esta propuesta sin reconocer que abre una puerta para que se respeten a las minorías de Frente Amplio. Es una propuesta concreta y el futuro dirá qué pasa con ella", dijo el parlamentario.Mujica observó que fuera de la estructura del Frente Amplio hay otros grupos de izquierda, como el que se organiza en torno al publicista Esteban Valenti, que podrían tener su espacio en una nueva organización que "respete el pensamiento de las minorías en lugar de censurarlas".