Gonzalo Mujica fue al directorio blanco y presentó propuestas

El diputado Gonzalo Mujica, separado del Frente Amplio, presentó este lunes al presidente del Directorio del Partido Nacional, el senador Luis Alberto Heber, una serie de propuestas que complementan los planteos formulados por el líder del sector Todos. Otras ideas de Mujica no están en esa lista de Lacalle Pou y busca respaldo para llevarlas adelante.

Mujica fue invitado a la sede del Partido Nacional luego de elogiar públicamente las 20 propuestas que lanzó Lacalle Pou y que luego envió al presidente Tabaré Vázquez.

"Le hace bien al sistema político encontrarnos con propuestas a tres años de las elecciones", dijo Mujica.



"Por eso es importante salir de mezquindades políticas y respaldar públicamente como lo he hecho con otras iniciativas de otros partidos", agregó en conferencia de prensa junto a Heber.

Mujica dejó en la sede de los blancos una carpeta con planteos sobre educación, inserción internacional, economía, seguridad social y seguridad ciudadana. Otra puntual fue sobre Defensa Nacional y en particular sobre el salario de los militares, que considera deprimido.

Respecto a la Rendición de Cuentas, considerando que el Frente Amplio aún no tiene asegurado el voto 50 para aprobarla, el diputado Mujica comentó que "el talón de Aquiles de la economía nacional es el déficit fiscal". Por eso reclamó concentrarse en el gasto al considerar que no se pueden subir otra vez impuestos a la población.

"No se trata de que yo no quiera llegar al 6% para la educación. Quiero llegar al 6% y al 8% pero acá el problema es que si no hay nuevos aumentos de impuestos no se llega al 6%, no llego yo, no llega el gobierno y no llega ni un mago. Desafío a cualquier miembro del Frente Amplio a que explique lo contrario de lo que estoy afirmando. Si no hay nuevos ajustes fiscales no se llega al 6% para la educación. ¿La pregunta es si Gonzalo Mujica quiere llegar al 6% para la educación o si el país puede llegar?. El país no puede llegar sin aumentar impuestos", afirmó el legislador.

"El gobierno debería tener la valentía de decirlo y debatirlo con los sindicatos involucrados", agregó.

El legislador recordó que trabaja en la presentación de dos denuncias penales de temas que el Frente Amplio no habilitó investigar en el Parlamento, como los negocios con Venezuela y los préstamos otorgados por el Fondes. Esas denuncias se presentarán a fines de marzo o más tardar en abril, afirmó.

También anunció que respaldará las denuncias que presenten sus colegas sobre el fraude a Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que investiga la Justicia.

