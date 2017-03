Gonzalo Mujica a Miranda: "Vos sabés que yo no soy el enemigo"

El diputado disidente Gonzalo Mujica –en realidad él dice que nunca se fue del Frente Amplio sino que lo echaron- se reunirá el lunes 13 con el directorio del Partido Nacional, invitado para dialogar sobre las propuestas de gobierno presentadas por el líder blanco Luis Lacalle Pou.

El hecho se presta para nuevas especulaciones sobre el futuro del exlegislador frenteamplista quien en los últimos días elogió las iniciativas de Lacalle Pou luego de estimarlas "serias y sensatas". Aunque muchos de sus excompañeros ya lo consideran en la vereda de enfrente del gobierno de izquierda, Mujica asegura que, al menos en los tres años que restan para las elecciones, el oficialismo no debería considerarlo un adversario. "Vos sabés que yo no soy el enemigo", le dijo Mujica al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, el jueves 9 en la sede de la coalición de izquierda.

"Yo sé bien que vos no sos el enemigo", le respondió Miranda mientras le devolvía el abrazo de despedida.

Mujica dijo a El Observador que desde que rompió, o lo hicieron romper, con el Frente Amplio, votó varias propuestas del oficialismo y lo seguirá haciendo. "Me quieren poner en un papel de malo que no corresponde. A mí me echaron del Frente Amplio porque les dije que había que investigar los negocios turbios de ANCAP. Y no me lo perdonaron. Pero voy a votar a favor de todas las cosas que considere positivas. Yo no soy oposición", sostuvo el parlamentario.

En la reunión del jueves con Miranda, Mujica le dijo que el FA no podía desatender las propuestas de Lacalle Pou tratándolo de "pompita" como lo ha hecho el presidente Tabaré Vázquez. "Nos quejamos de la farandulización de la política y hacemos esas tonterías", agregó.

El lunes, Mujica será recibido por el presidente del directorio blanco, Luis Alberto Heber, en la sede de esa añeja colectividad. Y dentro de tres años deberá decidir, entre otras cosas, si esa inhabitual acción de subir la larga escalinata de mármol de la calle Juan Carlos Gómez se le termina haciendo costumbre.





