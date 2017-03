Google es nuevamente la mejor empresa para trabajar en Estados Unidos

Por sexta vez consecutiva, Google se posicionó como la mejor empresa para trabajar en Estados Unidos en 2017 en el ranking realizado por la revista Fortune . El segundo lugar lo ocupó Wegmans Food Markets, y The Boston Consulting Group el tercero. En conjunto con Great Place to Work , cada año la revista lleva a cabo la encuesta que obtiene respuestas de más de 230.000 empleados elegidos al azar. Las personas evalúan de forma anónima su lugar de trabajo, incluyendo la calidad de sus líderes, el apoyo al personal y la vida profesional y el relacionamiento con colegas. Los resultados son comparados con los de organizaciones de similar tamaño.Para elaborar el ranking, las compañías son evaluadas por su diversidad , beneficios, sus índices de contratación, el tiempo de vacaciones pagas que brindan a sus empleados, entre otros criterios.Google, empresa tecnológica de US$ 75 billones y más de 72.000 empleados, se destaca por los beneficios que brinda a sus trabajadores, como comidas gourmet, cortes de pelo y hasta servicio de lavandería. Pero también es rigurosa en otros aspectos. Por ejemplo, impulsó políticas de licencia paternal luego de notar que había una tasa mucho mayor de madres que se iban de la empresa. El resultado fue una reducción del 50% del desgaste en el trabajo para las madres trabajadoras.La compañía también apoya a las minorías, por lo que es considerada por sus empleados como un lugar de trabajo "seguro e inclusivo".La tecnológica obtuvo el puesto número 6 en el ranking mundial de las empresas "más admiradas" en 2016.Acerca de Wegmans Food Markets , empresa de comestibles de 100 años y 46.800 empleados, los encuestados coincidieron en que "hay mucho amor y cuidado". Quienes allí trabajan cuentan con horarios flexibles y amplias oportunidades de ascenso, pero lo que marcó la diferencia entre los encuestados fue la frase "sentirse como en familia".

