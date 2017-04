Gran arranque tuvo el remate de Plazarural

Fuente:

Un comienzo espectacular tuvo el remate de Plazarural este miércoles en el hotel Cottage. "Fue espectacular considerando el importante número de terneros de la oferta, que se vendieron con un mercado muy fluido, con muy buena demanda y precios", dijo a El Observador el presidente del consorcio de consignatarios, Ricardo Stewart.El remate transcurrió cumpliendo con el horario planificado y con un alto porcentaje de ventas. Los precios máximo, mínimo y promedio por kilo de cada categoría hasta el cierre de esta edición fueron: 6.627 terneros US$ 2,58, US$ 1,84 y US$ 2,13 (US$ 358,38 al bulto); 1.449 novillos de 1 a 2 años US$ 1,92, US$ 1,60 y US$ 1,69 (US$ 505,71); 45 novillos Hereford de 1 a 2 años US$ 1,75 (US$ 523,25).Este jueves desde la hora 9.30 rematarán los ovinos, luego terneras, lotes míxtos de terneros y terneras y vaquillonas. El viernes vacas de invernada, ganados preñados, entorados y piezas de cría.