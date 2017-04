Granja Roland dispersó su genética Holando

Fuente:

Cabaña Granja Roland, de los hermanos Pablo y Mauro Caorsi, realizó su remate anual de genética Holando el sábado 22, concretando una buena dispersión de la oferta. El remate se desarrolló con la conducción de los escritorios Zambrano & Cía y Francisco Machín, con la administración de Scotiabank.Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron los siguientes: 38 toros de 2 años, US$ 2.800, US$ 1.600 y US$ 2.050; 20 vaquillonas preñadas, US$ 1.700, US$ 1.400 y US$ 1.483; 14 piezas de cría, US$ 800, US$ 700 y US$ 733; y ocho terneras a US$ 700 cada una.Todos los toros eran de pedigrí y en edad de servicio, y se destacaban hijos de: Supersire, McCutchen, Doorman, Mascalase, Palermo, Monreal, Maurice, Shadow y Digger, entre otros, también de renombre internacional.