Gremiales lecheras se reunieron con Lacalle Pou

Las gremiales lecheras continuaron con la ronda de entrevistas con el espectro político, reuniéndose en la mañana de esta jornada con el senador blanco Luis Lacalle Pou, con la finalidad de transmitirle la realidad y preocupación por el momento difícil que atraviesan las empresas lecheras.

Al legislador y su equipo técnico se les informó que el sector está muy complicado en materia financiera, dado que a pesar de la pequeña recuperación de los precios internacionales no se terminan de acomodar las cuentas para cumplir con las obligaciones financieras, informó a El Observador el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Rodolfo Braga.

Endeudamiento e inversiones





Productores lecheros esperan concientizar a dirigentes políticos sobre crisis del sector



Por otra parte, Lacalle Pou comentó a El Observador que los dirigentes lecheros le plantearon el endeudamiento del sector y las inversiones que consideran necesarias para poder seguir funcionando en condiciones competitivas.

Explicó que si no se consigue algún mecanismo financiero, por ejemplo mediante el aporte de las devoluciones de impuestos para crear un fondo de unos US$ 60 millones a US$ 70 millones -que son las deudas de corto plazo de los productores-, difícilmente se pueda lograr nuevamente el nivel de competitividad que tenía el sector.

Admitió Lacalle Pou que todo esto es importante sin perjuicio de que los costos de combustibles y de energía eléctrica han registrado un sensible aumento en los últimos tiempos.

Los dirigentes lecheros, que comenzaron la ronda de reuniones con el senador José Mujica, habrán de entrevistarse en próximos días con otros líderes políticos.

Fuente: