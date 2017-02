La Intendencia de Maldonado (IM) denunciará penalmente a la Agrupación de Guardavidas de Maldonado (AGM) por advertir que el agua de la playa estaba en mal estado y que podía generar consecuencias en la salud.

La AGM advirtió ayer en su cuenta de Facebook y a través de una cadena de whatsapp su "preocupación por el estado del agua y la fluoresencia de la misma" que generó varias consultas médicas y consecuencias en la salud de algunos bañistas.

De acuerdo con el comunicado, el agua presenta una "situación anormal" como consecuencia de la "floración excesiva de un dinoflagelado llamado Alexandrium fraterculus producido por las altas temperaturas del agua y el aporte de nutrientes (desde aguas servidas hasta productos químicos)".

Asimismo, advirtieron que el contacto con el agua podría generar "ardor en los ojos, una sensación de visión borrosa, ademas de fiebre, diarrea y sarpullido".

La Intendencia de Maldonado realizó este jueves una conferencia de prensa desmintiendo a la asociación, y aseguró que no hay datos oficiales que confirmen el mal estado del agua ni consultas médicas por esta situación.

En tanto, el intendente Enrique Antía anunció que la comuna denunciará penalmente a la asociación de guardavidas por generar "alarma pública" infundada.

"Acá hay un comunicado que sacó una agrupación que después de la averiguación que hicimos no responde a la asociación de guardavidas que está a cargo, es un grupo individual dentro de los guardavidas que es anónimo y que se extralimitó en declaraciones y miente, claramente hace apreciaciones personales muy peligrosas", sostuvo el intendente.

El director de Higiene de la intendencia, Jorge Píriz, aseguró a El Observador que no hay casos de afectación en hospitales, sanatorios ni policlínicas. De todas formas, dijo que se procederá análisis del agua diario que se realiza como monitoreo.





"Si esto fuera real tendríamos que tenerlo denunciado como evento inusitado. En lo que va de la mañana hasta el mediodía no tenemos ningún caso denunciado, ni nosotros ni Montevideo. También hemos hablado con los directores técnicos y jefes de emergencia de las instituciones públicas y privadas del departamento y no hubo un aumento del número de consultas ni tampoco casos reportados como los que hacen mención", expresó.





Médicos atendieron casos

Sin embargo, el médico de la Asociación Española, Roberto Sergio, dijo a El Observador que entre los médicos hay preocupación por el tema ya que se registró un "número altísimo" de consultas tanto en la Española como en el Sanatorio Mautone y el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por casos de conjuntivitis y diarrea.





Desde la intendencia, la directora de Medio Ambiente, Bethy Molina, explicó que la baja salinidad del agua y las altas temperaturas registradas generan un nivel de PH más altos que podrían determinar una posible marea roja. Sin embargo, aseguró que al momento no se ha registrado este evento y que, en caso de ocurrir, no es perjudicial para la salud ni se prohíbe el baño.





"El MSP no puede recomendar no bañarse porque no es así, esto no es perjudicial para la salud, según confirmamos con la IM y la DINAMA. Esto no quita que cuando uno tiene una sensibilidad especial, tome sus propias precauciones", agregó por su parte Otormin.





En tanto, la directora departamental del Ministerio de Salud Pública, Mónica Otormin, dijo a El Observador que hasta el momento no han habido denuncias por casos de este tipo ni en Maldonado ni en Montevideo.