A lo largo del show de dos horas que dio en Medio y Medio, en Punta Ballena, en el que interpretó canciones de su carrera solista, incluyendo su último disco Tecnoanimal y algunos temas de Bersuit Vergarabat, Cordera hizo referencia a este hecho así como también la indagación que sucederá el 15 de marzo luego de las demandas presentadas por el Consejo Nacional de Mujeres y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).





En una suerte de ronda de prensa, el músico habló con periodistas uruguayos con el objetivo de dar su versión de los hechos.





"Fue un concierto donde traje todos mis miedos", afirmó luego del show. "Veo a un periodista y me pongo a llorar. Quedé muy conmovido por lo que sucedió, fundamentalmente porque no recibí el beneficio de la duda. Y cuando un alumno, ni siquiera un periodista, hizo una nota de opinión, y esa nota fue tomada y fue replicada de una manera tan gigante, tuve que quedar en silencio. Porque me di cuenta que la fuerza de la condena era tan espectacular que me daba cuenta que no había nada que pudiera decir como para poder defenderme. Decidí callar y confiar en el arte".





En una entrevista en la escuela de comunicación argentina TEA en agosto del año pasado, Cordera había afirmado que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente".

Luego de la polémica, el músico canceló todos sus shows y volvió recién a los escenarios cuatro meses después, con un show en Río Cuarto, Córdoba. En Punta Ballena fue su segundo show, y es en Uruguay donde se reconoce más protegido.

"Me siento protegido por el arte que hay. Y eso me dio fuerzas para seguir. Las murgas me están dando la fuerza para no sentirme solo. Me sentí muy solo todo este tiempo", afirmó, citando a murgas como Don Timoteo, La Clave y Curtidores de Hongos.

"He cometido un delito intelectual", afirmó respecto a sus dichos. "Esto tiene que ver con psicología, ni siquiera lo dije yo, sino que lo transmití como para poder charlar con estos pibes. Dije y lo vuelvo a repetir, y no es algo que surge de mí sino que lo dicen Freud, Lacan y demás, las Cincuenta sombras de Grey lo dicen: que hay mujeres que tienen la fantasía de la violación para llegar a un orgasmo. No lo inventé yo. Lo dije claramente. Inclusive cuando lo dije y vi la tensión, dije: 'si alguien de ustedes necesita preguntar algo más, para no hacer interpretaciones erróneas, puede preguntarme y podemos seguir charlando del tema si les interesa'. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían lo que iban a buscar, que era el escándalo, la difamación, el escarnio publico. Cosas que muchas veces en este medio en el que ustedes pertenecen son muy codiciadas para poder llegar a tener notoriedad".

