Gustavo Hernández dirige a Belén Rueda y Germán Palacios

El director de cine uruguayo Gustavo Hernández, que sorprendió a los espectadores locales en 2011 con el filme de terror La casa muda, está rodando por estos días su tercer largometraje, esta vez con grandes figuras internacionales como la actriz española Belén Rueda y el argentino Germán Palacios.





El título de la película es No dormirás y su idea de base surgió cuando Hernández estaba todavía con Dios local. "Nació a partir de una experiencia personal de varios días de insomnio, en los que el cansancio quedó en un segundo plano y todos los sentidos se pusieron alerta y se agudizaron de alguna manera", explicó el director desde Buenos Aires después de una de las largas jornadas de rodaje. "A partir de esa experiencia empezamos a trabajar en una premisa y el concepto terminó gestándose en uno de los festivales donde se proyectaba Dios local".





A mediados de 2015 Hernández y el productor uruguayo Ignacio García Cucucovich convocaron al director y guionista Juma Fodde para que desarrollase el guion. La historia que elaboraron trata sobre un grupo de teatro alternativo que experimenta con el insomnio para construir una obra desde la alteración de sus sentidos. La falta de sueño y las experiencias a las que se someten abren su percepción al más allá en un lugar abandonado y lejos de todo, con lo que descubren "energías e historias ocultas del lugar".





Según la sinopsis oficial, el conflicto se desata cuando una prometedora actriz joven entra al elenco y se somete a estos intensos procesos de trabajo con los que descubre una fuerza desconocida que la empuja hacia la tragedia.





Para noviembre de 2015 Fodde tuvo pronta la primera versión del guión, con lo que poco después fue presentada en el festival Ventana Sur, en Argentina. Ahí Hernández y Cucucovich se asociaron a la empresa Film Sharks, especializada en representar comercialmente cine ibero y latinoamericano. Luego se sumó Pampa Films, productora argentina de Nieve negra, Koblic y otras películas taquilleras, y finalmente entró 20th Century. Hoy la película es una coproducción entre Argentina, España y Uruguay, con seis empresas, entre las que está Mother Superior, de Hernández y Cucucovich.





En todo este tiempo, desde que comenzó el proyecto, Fodde siguió desarrollando nuevas versiones del guion en estrecha colaboración con Cucucovich y Hernández (quienes, a su vez, han seguido produciendo otros proyectos nacionales). Ellos y el tercer asistente de dirección son los únicos cuatro uruguayos que participan de la película hasta el momento, lo que no quita que la participación nacional sea mayor en las próximas etapas del proceso.





El rodaje empezó en la última semana de junio en Buenos Aires, en un edificio que antiguamente fue un hogar para niños, en la zona de Paternal, donde transcurre buena parte de la historia. En la ficción de la película, el edificio aparecerá como si estuviera en el medio del campo y será una clínica siquiátrica cerrada que alguna vez alojó pacientes de la alta sociedad. Esto, explica Fodde, si bien es un detalle de fondo, apunta a evitar el lugar común del hospital abandonado y semiderruido como locación para una historia de terror. "El siquiátrico de la película es un lugar que estuvo bien y que está congelado en el tiempo", explica. De hecho el equipo de producción tuvo que remozar algunas cosas del edificio para dejarlo en mejores condiciones de lo que estaba y que así se ajuste a las necesidades de la trama.





Hernández agrega que este rodaje y su forma de producirse ha sido una experiencia totalmente distinta a la que vivió con sus dos películas anteriores. "Esos fueron dos proyectos totalmente independientes, financiados por nosotros mismos. Esta película, en comparación con las anteriores, tiene una producción mucho más ambiciosa. Es una película más coral, que apunta a un público más amplio. El esquema de producción es totalmente nuevo para mí, es más difícil tener el control como en las anteriores, pero es un lindo desafío. Hay un equipo excelente de profesionales que elevan la calidad".





El elenco está formado por las españolas Belén Rueda y Natalia De Molina y los argentinos Eva de Dominici, Germán Palacios (ambos coprotagonistas ahora de la telenovela La fragilidad de los cuerpos del canal 13), Juan Guilera (ex Rebelde Way y Patito feo) y Eugenia Tobal.





Para el guion, Fodde tomó algunas cosas que aprendió con su pareja, la dramaturga y actriz Sofía Etcheverry. "Usé de sus experiencias, sobre todo por el hecho de que hay personajes del mundo del teatro que conozco gracias a ella", contó. "Por ejemplo, la inspiración para construir el personaje de Belén Rueda (la directora del grupo teatral) estuvo en una actriz española que se llama Angélica Liddell, que es una demonia. Me interesaba que esto no repitiera la versión chota de otras películas sobre teatro, porque en el cine parece que solo existiera el teatro clásico. Lo que hacen estos personajes es teatro under, como medio vanguardista. Por eso le pedí mucho dato a Sofía para que fuera creíble. Si bien la película no está tan centrada en el teatro, porque es importante el suspenso, le metí cosas de ejercicios que hacen los actores. También saqué cosas que viví en el taller de Roberto Suárez".





El rodaje seguirá desde este lunes en España, aunque la historia de la película transcurra totalmente en Argentina. El estreno comercial estaría previsto para el primer semestre del año próximo.