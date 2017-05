Gustavo Santaolalla trae su "repaso arbitrario de canciones"

Cuesta creer que Gustavo Santaolalla tenga tiempo para todo. Está trabajando en la banda sonora de un musical, en la de una serie, un videojuego, una película,produciendo grupos, ensayando para su gira, y además de todo eso, se las ingenia para escuchar música, ya sean sus favoritos de siempre (Nirvana de Herbie Mann o Elevator to the gallows de Miles Davis) o las novedades de la música de su país, Argentina, como Los espíritus, Ramiro Flores, o lo más reciente de Él mató a un policía motorizado.





Además de todo eso, prepara el lanzamiento de su nuevo disco, Raconto, y el comienzo de la gira que lo traerá al Teatro Solís el próximo 7 de junio, Desandando el camino.





"Es un resumen arbitrario de canciones que representan parte -no todo porque he hecho mucho - de mi vida", explicó Santaolalla sobre el repertorio de la gira en conversación telefónica con El Observador desde Los Ángeles, donde reside y trabaja.

Santaolalla en la cupula



El espectáculo repasa su primera etapa como integrante de la banda Arco Iris, coincidiendo con la reedición del primer disco del grupo, pero también buena parte de su obra solista, y sus oscarizadas composiciones para cine (Santaolalla recibió el premio de la Academia por Secreto en la Montaña y por Babel). "Es mi historia a través de la canción", resume el músico y productor de 65 años.





Esa historia comenzó a los cinco años, con su primera guitarra, y a los diez años su profesora ya lo había abandonado porque ya no tenía nada más para enseñarle. "No leo música por eso, pero me las arreglo de otra manera", contó Santaolalla, que se define como un estudiante autodidacta, que ha trabajado y aprendido a prueba y error, sumado a su habilidad natural para la música.





Ese aprendizaje, que le ha llevado, considera, a incrementar su rango vocal y su nivel como instrumentista, le permite hacer justicia a varias de sus canciones anteriores, y volver a su primer rol, el de vocalista.





Esa vuelta, ese desandar el camino, condice con su visión sobre la vida, a la que también ve representada como un camino. "Siempre me gustó lo de andar", aseguró, y un vistazo a varios de sus proyectos muestran una coincidencia con ese postulado, ya que tienen tramas vinculadas a viajes o recorridos, como las películas Diarios de motocicleta y On the road el videojuego The Last of Us, el disco producido para León Gieco De Ushuaia a La Quiaca, y su disco Qhapaq Ñan, que plantea un recorrido por el camino del Inca.





Somos instrumentos

Santaolalla De Ushuaia a La Quiaca



En su pasaje por el programa televisivo Encuentro en el Estudio, Santaolalla comenta como algunos estudios de grabación, así como los instrumentos, con el paso del tiempo incrementan su sonoridad y capturan las vibraciones de los músicos que allí tocan, y opina que a él le ha sucedido lo mismo con los años. "Porque también somos instrumentos. A una persona también le pasa eso, todo es vibración y frecuencia. Con los templos, de la religión que sean, pasa lo mismo, porque tanta gente rezando allí les da una energía particular", comentó este actual estudiante de mecánica cuántica, y fanático, desde su etapa en la comunidad de la que surgió Arco Iris, de los estudios de ese estilo.





Si bien define a la guitarra y al ronroco (un instrumento típico boliviano, similar al charango) como "sus instrumentos", también disfruta con aquellos que "no sabe tocar" y trabajando con su voz, "el instrumento más personal".





A los diez años, cuando empezó a realizar sus primeras composiciones, Gustavo Santaolalla se dio cuenta que su llamada vocacional era la de la música. "Los Beatles fueron el click final, ahí me di cuenta que quería hacer eso", rememoró. Desde entonces, ha conformado un camino que recorrió buena parte del mundo, con diversidad de géneros visitados, formatos y artístas con los que ha compartido trabajo.

Ese camino, ahora, lo trae de nuevo a Uruguay, un país que considera "una debilidad".

Santaolalla The Last of Us



Sus proyectos actuales

The Last of Us 2. Santaolalla está trabajando en la banda sonora de este videojuego, que saldrá este año.

El laberinto del fauno. Basado en la película de Guillermo del Toro, este musical es su primera creación en este género.

Bajofondo. Además de la grabación del nuevo disco del grupo, se acaba de estrenar en Boston la obra Arrabal, basada en sus canciones

Clapton. El músico lo convocó para un documental sobre su vida.









El show





Desandando el camino

Lugar: Teatro Solis Fecha : 7 de junio Hora: 20 Entradas: Los precios van desde los $1100 hasta los $2000, en venta en Tickantel y la boletería del Solis.

