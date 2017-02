Gustavo Torena declara ante la Justicia por denuncia de Julio Ríos

Gustavo Torena, el "Pato Celeste", fue detenido esta tarde en la puerta de Canal 4 y conducido a declarar ante el Juzgado penal de 4º turno, luego de haber sido denunciado por el periodista Julio Ríos, informó Telenoche online y confirmó a El Observador una fuente vinculada al caso.

Torena declara como indagado en este momento y también fueron citados como testigos Ríos y los demás integrantes del programa Las Voces del Fútbol de AM 1010.

Ríos denunció amenazas por parte de Torena, quien irrumpió el jueves en el programa "Las voces del fútbol", conducido por el periodista.

Video Julio Ríos y Pato Celeste

"Quiero decirle a la gente para que lo tenga claro, al ambiente, al sistema: el Pato Celeste vino a patotear acá adentro de la radio, a meterse adentro del estudio, por eso tuve que cortar la nota con el Chino Recoba. Vino a ofrecer US$ 5.000 por mes, un aviso, por US$ 5.000 por mes y adelantarnos los cheques durante un año. US$ 60.000 para poder hablar en este programa todos los días. Obviamente que dijimos que no. Esto marca la total impunidad de este país. Vino a copar la radio. ¿Sabés por qué? Porque está acostumbrado a hacer eso. Me chupa un huevo las amenazas, lo que piensa o lo que haga. Se metió acá de pesado y vino acá a ofrecer un espónsor por US$ 5.000 por mes para poder hablar una hora todos los días", dijo el periodista el jueves al aire, luego del incidente.

Lea también: Ríos denuncia amenazas del Pato Celeste

"No le tengo miedo. Lo tuvimos que sacar a los empujones de la radio. Muy fuerte. Nunca me pasó algo como esto. Esto es lo que uno quiere desterrar del país. A los que representa el Pato Celeste, a sus amigos, les hizo un flaco favor", agregó Ríos.

Torena dijo el jueves a El Observador que lo dicho por Ríos "es falso". "No lo amenacé. Fue él quien me llamó. Me dijo que necesitaba un espónsor y me pidió si le podía dar una mano", dijo.

Fuente: