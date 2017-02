Gustavo Torena fue procesado sin prisión por amenazas a Julio Ríos

Video Julio Ríos y Pato Celeste

La Justicia procesó sin prisión a Gustavo Torena, conocido como el "Pato Celeste", luego de que el periodista Julio Ríos lo denunciara por amenazas al entrar al estudio de la radio 1010 AM en medio del programa "Las Voces del Fútbol", informó Telenoche y confirmó a El Observador el abogado de Torena, Martín Sbrocca.

El juez Eduardo Pereyra lo procesó por un delito de violencia privada y dispuso una medida sustitutiva que implica que Torena no puede acercarse a Ríos por 90 días. La fiscalía había solicitado que el procesamiento de Torena fuera con prisión.

Qué sucedió

Durante el programa del jueves de tarde, Ríos realizaba una entrevista con Álvaro Recoba, cuando repentinamente se interrumpió el audio mientras hablaba Recoba y apareció una cortina musical. Minutos después volvió el conductor y expresó: "Le pedimos disculpas a la gente y al Chino Recoba con quien estábamos hablando porque vino a patotear el Pato Celeste al estudio. Sí, vino de pesado, a patotear, se metió en el estudio, tiró las llaves, el teléfono acá arriba y esa es la forma. Vino a patotear, tal cual es su estilo y en definitiva amenazar y una serie de cosas más. Ese es el estilo reinante e imperante. Ese es el modus operandi".

Una vez que Torena salió de la radio, Ríos quiso aclarar lo sucedido. "Quiero decirle a la gente para que lo tenga claro, al ambiente, al sistema: el Pato Celeste vino a patotear acá adentro de la radio, a meterse adentro del estudio, por eso tuve que cortar la nota con el Chino Recoba. Vino a ofrecer US$ 5.000 por mes, un aviso, por US$ 5.000 por mes y adelantarnos los cheques durante un año. US$ 60.000 para poder hablar en este programa todos los días. Obviamente que dijimos que no. Esto marca la total impunidad de este país. Vino a copar la radio. ¿Sabés por qué? Porque está acostumbrado a hacer eso. Me chupa un huevo las amenazas, lo que piensa o lo que haga. Se metió acá de pesado y vino acá a ofrecer un espónsor por US$ 5.000 por mes para poder hablar una hora todos los días", dijo el periodista el jueves al aire, luego del incidente.

Consultado Torena el jueves sobre lo expresado por Ríos, desmintió tal situación, dijo que "es falso", expresó que lo hablado fue en buenos términos y que el periodista le pidió que le consiguiera un espónsor para su programa radial.









