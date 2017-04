¿Ha evaluado Usted correctamente la relevancia de las inversiones en activos fijos de su negocio?

Por Cr. Martín Villarmarzo, Manager de Assurance en EY Uruguay

En oportunidad del artículo previamente publicado, "La importancia de una adecuada gestión de activos fijos en su negocio", resaltamos la incidencia de dichas inversiones en el patrimonio de la empresa, en su desempeño operativo y, por qué no, también en su desempeño financiero. A continuación retomaremos el tema y ampliaremos algunos de los riesgos asociados a dichas inversiones, así como algunas recomendaciones para una mejor gestión de los mismos.

Principales riesgos asociados a la adecuada gestión de activos fijos:

· Desconocimiento. Es fundamental que la empresa tenga claro, dentro de su contexto operativo, el rol que estas inversiones juegan en su actividad diaria. Cualquier empresa que desarrolle un proceso productivo; y/o que disponga de bienes descentralizados y ubicados en diferentes puntos geográficos (ya sea de la capital como del interior del país); y/o cuya operativa esté enmarcada en un negocio dinámico y en constante cambio, debe identificar la gestión de activos fijos como un proceso primario y básico dentro de las actividades de gestión rutinarias de su empresa.

· Relevancia económica. Por lo general, a menos que la empresa desarrolle una actividad donde sus principales inversiones en activos fijos sean de soporte para la administración (muebles y útiles, computadoras), la gestión de los activos fijos no puede ser obviada ya que dichas inversiones debieran representar no menos del 30 – 40 % de los activos totales de la empresa. Disponer de un proceso de gestión acorde que asegure la existencia y el estado de dichos bienes, así como su valor económico, es fundamental para que la empresa disponga de información oportuna y certera.

· Cumplimiento normativo. La información relacionada con los activos fijos debe estar al día y conciliada, ya que la misma puede ser exigida en una inspección fiscal, o por otros usuarios externos de los estados financieros.

Algunas de las recomendaciones sugeridas para que la empresa pueda hacer un relevamiento inicial del tema son las siguientes:

· ¿Quién es el responsable de la custodia de los bienes? En cada sector/sucursal/establecimiento, debe existir un responsable del inventario de los bienes que sean utilizados en la operativa diaria. Dicho inventario debe mantenerse actualizado y se debe informar periódicamente sobre los movimientos (altas y bajas) del mismo al área de administración y finanzas, con el objetivo de conciliar la información que se elabora sobre dichas inversiones para la toma de decisiones y otros fines.

· Inventario auxiliar: Administración y Finanzas debe realizar procedimientos de control periódicos sobre los inventarios de cada responsable. Procedimientos mensuales de inspección ocular sobre los principales ítems, y seleccionar muestras rotativas sobre el resto del inventario.

· Tasaciones: en aquellos casos donde disponer de tasaciones actualizadas no sea un requerimiento contable, obtener una tasación permite verificar que la inversión no se encuentre valuada por encima de valores de mercado.

Priorizar la gestión de estas inversiones de la empresa permite identificar oportunamente necesidades de mantenimientos no realizados, necesidades de sustitución de bienes que no se encuentran operando en óptimas condiciones o incluso están obsoletos, posibilitando así una mejor planificación operativa y también financiera (esto último, en particular por lo relevante que puede ser una inversión no prevista en este tipo de bienes), evitando así sorpresas en el corto y mediano plazo. También permite identificar incumplimientos de normativa, ya sea interna o externa, los cuales –en caso de existir- requieren acciones inmediatas a efectos de evitar riesgos de malversación de las inversiones o contingencias ante los reguladores y/o usuarios externos de los estados financieros.

