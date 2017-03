Hábitos saludables para alejar el cáncer

Si bien el cáncer es una enfermedad compleja y multifactorial, es posible reducir las probabilidades de contraerlo, modificando algunas costumbres y hábitos no saludables. Es bien sabido que factores como el sedentarismo, el tabaquismo y la dieta son determinantes para mantener alejada cualquier enfermedad, incluyendo los tumores malignos.

La coordinadora del Postgrado en Gestión de Estilos de Vida Activos y Saludables del Tecno Campus de Mataró en España, Alba Pardo, explica que "uno de cada tres cánceres se puede prevenir". Y que las claves para ello radican en la buena alimentación, la práctica de actividad física y el mantenimiento de un peso saludable.

"Realizar actividad física moderada durante 30 minutos al día reduce el riesgo de contraer cáncer. Esto sería el mínimo. Si haces unas tres o cuatro horas a la semana todavía más", menciona la doctora. "Debe evitarse el tiempo sedentario, estar sentado está estrechamente ligado con enfermedades metabólicas, diabetes y sobrepeso, y estando sentados, nuestro metabolismo está parado".

Y agrega que hacer ejercicio "ayuda a regular las hormonas, como por ejemplo la insulina y los estrógenos, que está relacionado con el cáncer de mama en mujeres".

En relación a la alimentación aclara que se debe poner énfasis sobre todo en el consumo de verduras, frutas, productos integrales y legumbres. "Debemos intentar reducir el consumo de sal, azúcar, alcohol y carne roja o procesada que está relacionada con procesos inflamatorios y cáncer de colon". "Debemos tener en cuenta que el 50% de la salud viene de decisiones que tomamos a lo largo del día, ¿fumo o no fumo?, ¿bebo o no bebo?, ¿gestiono el estrés o no lo gestiono?", dice Pardo. Y, por último: "Es de vital importancia evitar el uso de suplementos alimentarios. Si a una persona le falta algún tipo de vitamina es mejor que lo absorba a través de la alimentación y no de cápsulas".

Fuente: La Vanguardia