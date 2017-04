¿Hacen ruido los impuestos?

Ahora, ese buen 2017 dependerá de cómo funcionen los “motores” del crecimiento. En una columna de Julio de 2016 mencionaba que era importante “prender los motores de la inversión”. La inversión ha sido uno de los principales factores que explica el crecimiento que ha tenido el Uruguay en estos últimos 14 años. Y como tal, debe ser potenciada si queremos que el dinamismo económico se siga dando en el país.

En este marco, sería importante preguntarse, ¿afectará el cambio tributario planteado para el 2017 en la decisión de inversión de las empresas? Realmente no existe una respuesta única. Al contrario, tiene tantas respuestas como empresas puedan existir, dado que cada una tiene incorpora esta información a las decisiones de inversión de diferentes formas. Pero intentaré concluir desde la generalidad.

La Ley N° 19.438 de Rendición de Cuentas, con vigencia general a partir de enero de 2017, excepto en los casos puntuales que se prevea expresamente otra vigencia, introdujo nuevas modificaciones tributarias de trascendencia. Algunas de las que afectarían directamente a las empresas son: limitación para el cómputo de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, no cómputo del ajuste fiscal por inflación, gravamen ficto sobre los dividendos y utilidades no distribuidas, entre algunas otras más.

A priori no es ilógico pensar que estos cambios tributarios a nivel de IRAE puedan desincentivar una decisión de inversión. Pero analizando el impacto potencial de estos cambios tributarios en las decisiones de inversión de las empresas, se podría concluir que no son significativos en los sectores industria, servicios y comercio* Lo que haría pensar que ese factor individual no sea causal de una reducción drástica en los niveles de inversión. Más aún, no sería esperable que sea un determinante de esa potencial reducción. Por ende, no deberíamos buscar por allí una explicación de por qué las empresas no invertirían durante el 2017.

Quizás deberíamos echar un manto de luz sobre otros tres factores. El primero es entender cómo se comportará la demanda interna por ejemplo. En este caso se podría interpretar que el aumento en el IRPF que se aplica desde enero de 2017 reduce la capacidad de compra de las personas, y es verdad. Pero si el salario real sigue creciendo, no habría por qué pensar que el consumo interno se vea disminuido por el factor tributario. Quizás fuese mayor el crecimiento del consumo sin estos cambios en el IRPF, pero lo seguro, es que si el salario real se mantiene al menos, el consumo no se reduciría.

El segundo factor a analizar son los incentivos explícitos a la inversión. Específicamente comprender si ayudan a compensar los sobrecostos de hacer negocios en Uruguay. Si bien no son un determinante fuerte de la decisión de inversión, si es importante ser competitivos a nivel regional, al menos. El tercero es potenciar el comercio internacional del Uruguay. La rentabilidad esperada de una empresa que invierte en Uruguay, está íntimamente relacionada con la potencialidad que tiene de vender sus productos o servicios en el exterior.

En conclusión, no buscaría por el lado de los cambios tributarios una implicancia sobre las decisiones de inversión de las empresas locales para este 2017, sí recomendaría entender cómo se pueden compensar los sobrecostos de hacer negocios en Uruguay (aunque no es determinante de alto grado, si es importante para el clima de negocios relativo), y enfocaría mucho esfuerzo potenciar la perspectiva comercial, particularmente el comercio exterior, eso que hará que las empresas estimen una rentabilidad esperada mayor. Todo esto sin descuidar el salario real, y por ende la capacidad de compra de las personas. Es ahí donde debemos mejorar para poder “prender” nuevamente los motores de la inversión privada.

No llega

El último año también supuso una gran caída en la inversión extranjera a la Argentina.

AFP_NB7QY.jpg

Como informó el 26 de marzo pasado el www.cronista.com, la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó un un 50% en 2016 respecto de 2015 en la Argentina, año en que todavía regía el conocido “cepo cambiario”, que obligaba a que las empresas reinvirtieran sus utilidades.

El presidente Macri y su gobierno se han propuesto como objetivo prioritario el atraer inversiones del exterior, y eso ha signado su agenda internacional en los últimos meses, que incluyeron un viaje a España y a Holanda con el propósito de dar una nueva imagen a los potenciales inversores en el país vecino.

Según datos del INDEC, en 2016 Argentina recibió USD 4.780 millones en los primeros tres trimestres del año, lo que según proyecciones arrojaría un monto de USD 6.000 millones para todo el año. En el tercer trimestre de 2015 la cifra ya alcanzaba los USD 9.557 millones.

Los analistas advierten que los datos de IED de los últimos años, aunque reales, se encontraban desvirtuados por el efecto de la reinversión obligatoria que el cepo de dividendos generaba. Casi el 25% de toda la IED, según el economista Marcelo Elizondo, en declaraciones a www.cronista.com.

Argentina enfrenta desde hace años un déficit de recepción de IED que la ubica apenas por encima de Perú y por debajo de México, Brasil, Colombia y Chile, para alcanzar un magro porcentaje del 4,5% de toda la IED que recibe Latinoamérica, mientras que en los últimos 5 años de la década del 90 había llegado a recibir casi un extraordinario 16% del total de Latinoamérica, con un promedio anual de casi USD 10.000 millones.

Tanto el World Economic Forum como la OCDE, organización a la que Argentina aspira a ingresar, han destacado los graves problemas del clima de negocios de ese país para recibir inversiones del exterior. Entre otros, grandes problemas regulatorios y alta presión tributaria, de las más altas de la región junto a Brasil, que desalientan las decisiones de inversión.

También se destacan la falta de apertura comercial (el comercio exterior en Argentina representa el 15%, mientras que el promedio mundial es del 28%), la conflictividad social y la fortaleza institucional.

Todos estos aspectos que el gobierno de Macri está decidido a mejorar, aunque enfrente para ello serios problemas y desvíos producto de la fuerte presión de las organizaciones sociales, los sindicatos y la oposición, en pleno año de elecciones de renovación del Congreso, que para Macri representan mucho más que unas elecciones legislativas: suponen para muchos una confirmación de que el rumbo elegido por él puede seguir concretándose en el futuro.

Decreto MEF N° 36/017

Reglamenta normas fiscales de la Rendición de Cuentas respecto de impuestos a las rentas (dividendos fictos, nuevas alícuotas y retenciones)

Decreto MEF N° 40/017

Define países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación

Decreto MEF N° 77/017

Reglamenta la nueva normativa de intecambio automático de información y transparencia

Resolución DGI N° 1315/2017

Lista de países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación