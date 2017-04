Harry Styles y un álbum sobre una ex

"No quería escribir 'historias'. Quería escribir mis historias", dijo el ex One Direction, que habló sobre su nuevo disco y sus relaciones pasadas

Cuando Harry Styles lanzó su primer tema como solista, la reacción de sus fanáticas no fue distinta a la de cuando integraba la banda One Direction. Sign of the Times integrará un album que, según dijo Styles en una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, se inspiró principalmente en una relación reciente, pero ya finalizada, y que no es la cantante Taylor Swift.

Las redes sociales se llenaron de teorías elaboradas por los fanáticos, aunque una de las que resaltó por sobre las otras es la de que se trate sobre Kendall Jenner, una de las hermanas de la mediática Kim Kardashian.

"No quería escribir 'historias'. Quería escribir mis historias, cosas que me pasaron. Lo principal era que quería ser honesto. Nunca había hecho eso antes", dijo en la entrevista.

Styles no confirmó si se trata de Jenner -aunque haya sido una de las últimas mujeres con las que fue visto-, pero dice que esa persona es "una parte enorme del álbum".

Esa fue la respuesta que dio a la pregunta de si su álbum contiene algún tema inspirado en su relación con Swift, que fue altamente mediatizada luego de que se los viera paseando juntos por el Central Park de Nueva York. La relación duró apenas un mes.

A pesar de la evasiva de Styles, una de las canciones que integran el nuevo álbum, que lleva su nombre, está titulada "Ever Since New York" (A partir de Nueva York), un tema que presentó en Saturday Night Live y que habla acerca de la pérdida y la nostalgia.

Harry Styles - Ever Since New York (Live on SNL)

No sería la primera vez que Styles se habría expresado acerca de su relación con Swift. Perfect, un tema que compuso para One Direction, contiene una estrofa que reza lo siguiente: "Y si te gustan los flashes de las cámaras cada vez que salimos. Y si estás buscando a alguien acerca de quien escribir en tus canciones de rutpuras, yo soy perfecto".

Swift no fue disimulada al escribir canciones como Style y Out of the Woods, claramente referenciales a la relación que tenían los dos músicos.

"No sé si son sobre mí", dijo en la entrevista con Rolling Stone. "Pero el tema es que es tan buena que están por todos lados. Tengo suerte si todo por lo que pasamos ayudó a crear esas canciones. Eso es lo que golpea el corazón, es lo más difícil de decir y es de lo que yo hablo menos".

Fuente:

A diferencia de Swift, Styles dijo que al hablar de relaciones terminadas en sus canciones prefiere centrarse en los buenos momentos pasados, en vez de en los malos momentos y la ruptura. "Me gusta hacer referencia a nuestro tiempo juntos. Celebrar el hecho de que fue poderoso y te hizo sentir algo, en vez de 'esto no funcionó, qué mal'. Conocer a alguien nuevo, compartir las experiencias, es lo mejor del mundo. Gracias".