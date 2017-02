Hay denuncias por irritación de ojos pero no producen intoxicación

El Ministerio de Salud reiteró que los microorganismos prsesentes en el mar no son perjudiciales para la salud

Un extraño tipo de alga se encuentra en las aguas de mar de Maldonado. Si bien desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) informaron que este microorganismo no es perjudicial para la salud, sí advirtieron que puede generar irritación en los ojos. Por el momento no hay prohibición para baños en la costa del departamento.





La directora departamental del MSP, Mónica Otormin, dijo a El Observador que estos microorganismos tienen un aspecto rojizo, "parecen hilos rojizos flotando en el agua". La jerarca agregó que los baños prologados en el mar podrían generar irritación en los ojos, por lo que recomendó que "las personas que tengan una sensibilidad especial, tomen precauciones".









Además, Otormin explicó que las instituciones médicas que hayan recibido pacientes con estos síntomas deben notificarlo al ministerio por tratarse de un "evento inusitado". Luego de una recorrida por los centros "más grandes" de Maldonado, la jerarca sostuvo que se contabilizaron 19 casos. "El número de consultas no es llamativo, esto no reviste ninguna gravedad, no fue nada más allá de un ojo rojo", afirmó Otormin.





De todos modos, aclaró que este viernes tendrán los números definitivos porque aún no visitaron las emergencias móviles y los centros más pequeños.





La directora de Medio Ambiente de la intendencia de Maldonado explicó que la baja salinidad del agua y las altas temperaturas registradas generan un nivel de PH más alto que podría determinar una posible marea roja , pero aseguró que hasta el momento no se registró este evento. Las algas tienen un aspecto rojizo y producen luminiscencia en el agua, pero no son tóxicas.





Por otra parte, el director de la emergencia móvil Cardiomóvil de Maldonado, Sergio Morillo, dijo a El Observador que recibieron siete consultas vinculadas a este evento. El especialista explicó que en muchas concentraciones, estos microorganismos desprenden amoníaco y eso es lo que genera la irritación ocular, que se calma con descongestivos y lavados con sueros.

