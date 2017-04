Hay expectativa de lecheros por negocios con Argentina y Brasil

Aseguran que precio de US$ 0,35 al productor vislumbra recuperación

El sector de la lechería está en mejores condiciones para lograr una defensa del precio de la leche al productor, si bien depende mucho de los valores internacionales, dijo a El Observador el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Wilson Cabrera, luego de asumir el cargo. "Tenemos la expectativa de que habrá una demanda de productos lácteos bastante firme desde Brasil y también desde Argentina, donde Conaprole está trabajando mucho en esa dirección", expresó.





El ex director de Conaprole hasta febrero pasado explicó que en una reciente visita en Brasil observó que está escaseando notoriamente la leche, mientras que la cooperativa trabaja muy bien para promover una línea fuerte de colocación en Argentina.





En su discurso de asunción, Cabrera explicó que en la lechería se observa una recuperación de la actividad económica, aunque con altibajos, y eso ayudará a la gestión de la nueva directiva de la ANPL que enfrentará una coyuntura mejor que la que debió sortear la dirigencia anterior, liderada por Rodolfo Braga.





Afirmó luego ante una pregunta que unos de los objetivos será defender el margen en el precio de la leche que recibe el tambero. Resaltó que es un trabajo de defensa gremial y que se debe realizar entre todas las gremiales, incluso limando asperezas si es que existen para llegar a mejores resultados.





Nuevo presidente de gremial lechera ANPL, W. Cabrera, asumió con visión positiva a ese cargo







Cabrera recordó que tiene la misma visión positiva que cuando inició el período de cuatro años como presidente en 2003, luego que el país atravesara la crisis de la fiebre aftosa en 2001 y posterior crisis financiera de 2002.





Cabrera auguró la continuación y el apoyo a un trabajo realizado por el conjunto de las gremiales empresariales para tratar de mejorar las condiciones de competitividad del país, porque por ejemplo, no es viable el precio del combustible en el país. El dirigente también se refirió al costo de la energía, todo lo cual impacta en el trabajo del productor, dijo.





Por otra parte, el gerente general del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Gabriel Bagnato, consideró que los márgenes que logran hoy los tambos, con un precio por litro de leche de US$ 0,34 a US$ 0,35 –y un costo de producción de US$ 0,30 por litro–, está demostrando que las empresas tienen rentabilidad positiva.





Comentó asimismo el cariz positivo que está consolidando el mercado de lácteos, que por ejemplo en la leche en polvo entera evolucionó hacia los US$ 3.000 la tonelada. Si bien no llegan a los valores necesarios para confirmar una recuperación, son bastante diferentes a los que se registraron en el peor momento de la crisis lechera, afirmó Bagnato.

Conaprole tiene un bajo stock de lácteos

El mercado de lácteos no ha logrado el dinamismo esperado, pero igualmente Conaprole tiene un bajo stock de productos hacia el final del ejercicio a junio proximo, dijo el vicepresidente de la cooperativa, Alejandro Pérez Viazzi. El principal mercado es Brasil, y luego Argelia y Cuba. Por otra parte, Rusia sigue actuando en las compras, lo que demuestra que son clientes que siguen una marca que es reconocida a nivel mundial, dijo.





