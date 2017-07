HBO GO se lamenta las fallas de su aplicación

Fuente:

Tras las fallas experimentadas por los usuarios del servicio HBO GO en América Latina durante la emisión de la serie, el equipo detrás de la aplicación emitió un comunicado disculpándose con sus suscriptores."Sabemos que algunos usuarios pudieran haber experimentado dificultades de forma intermitente para conectarse a HBO GO", dice el comunicado enviado en un correo electrónico."Lamentamos estas fallas y, como ya es de su conocimiento, debido a la alta complejidad de la operación, existen varias causas que ponen presión a la plataforma aunque no hemos visto dificultades de acceso al sistema fuera de horas pico", expresó.Además, el notificado también brinda una posible solución en el caso de experimentar fallas con la aplicación."Asegúrese que las sesiones abiertas en su aplicación móvil, navegador o en la TV, se hayan cerrado por completo ya que en HBO GO sólo se puede ver video en dos dispositivos a la vez. En muchos casos, las dificultades de acceso se presentan cuando se excede el número de streams permitidos", señaló.Durante el estreno del primer capítulo de Game of Thrones el pasado 16 de julio, la caída de la plataforma fue reportada en redes sociales a pocas horas del estreno por varios usuarios de la plataforma.