El debate por la realización de una sesión de homenaje en la Cámara de Senadores a los soldados que participaron en misiones de paz de Naciones Unidas en Haití tuvo un desenlace inesperado y derivó en fuertes críticas del senador nacionalista, Luis Alberto Heber, al vicepresidente, Raúl Sendic. "No está cumpliendo con su tarea de ser presidente del Senado", apuntó en sala el senador.

Las diferencias internas del Frente Amplio (FA) sobre la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en estas misiones dilataron la decisión oficialista sobre la propuesta presentada por el Partido Nacional para realizar el homenaje. Frente a la demora y luego de insistir en reiteradas oportunidades, los blancos decidieron presentar la moción para realizar la sesión sin importar la posición del FA.

El reglamento establece que con la firma de apenas cinco senadores se puede realizar la sesión pero la moción presentada por el Partido Nacional tenía la firma de los 15 senadores opositores.

De esta forma, se fijó el homenaje para el jueves 11, pero en la sesión de este martes el oficialismo acusó al Partido Nacional de "desconocer la autoridad". Sin embargo, la moción para homenajear a los soldados fue dirigida a Sendic.

"Estoy reclamando que usted trabaje, que cumpla con su deber. Es ir a la coordinación y saber las mociones que llegan. Cumplir con su deber es ver el reglamento", señaló Heber en la sesión. Los senadores oficialistas Constanza Moreira y Eduardo Lorier dejaron claro que ellos no compartían la realización del homenaje mostrando así las diferencias internas del oficialismo sobre este tema.

"Nosotros defendimos apoyos a Haití de otra naturaleza. No estuvimos de acuerdo desde un primer momento con la Minustah (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití). No quiere decir que tengamos prejuicios con las FFAA, simplemente no compartimos que la Minustah se haya completado y por lo tanto no acompañamos el homenaje", dijo Lorier en sala.

Finalmente, el FA acordó que la sesión sería el próximo martes lo que despertó el enojo de la oposición que ya había cursado todas las invitaciones para este jueves. Si los senadores firmantes deciden mantener la sesión de este jueves, el homenaje se debe realizar. Pero previendo que el Poder Ejecutivo va a prohibir a las Fuerzas Armadas de acudir, decidieron levantar la sesión y finalmente celebrar el homenaje el próximo martes. "Por respeto a las Fuerzas Armadas decidimos postergarlo", dijo a El Observador el senador blanco Javier García.

