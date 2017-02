"Hechos alternativos" de Trump contra "la verdad" del New York Times

spot nyt Youtube

Embed For first time the failing @nytimes will take an ad (a bad one) to help save its failing reputation. Try reporting accurately & fairly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de febrero de 2017



27in21 NY Times 1 col.jpg New York Times

Cena de corresponsales

Embed Opinion: "Trump could not live without the press. It is his crack." https://t.co/g5blcbUPYS pic.twitter.com/J6ZBOZmki4 — The New York Times (@nytimes) 26 de febrero de 2017

Un antecedente

Fuente:

La prohibición la semana pasada a tres medios a ingresar a una conferencia del Jefe de Prensa del gobierno y el anuncio del presidente Donald Trump de que no acudirá a la gala anual de corresponsales en la Casa Blanca –algo inédito en 36 años–; son solo dos señales de un enfrentamiento cada vez más grande entre la administración del magnate republicano y los medios de comunicación A estos hechos se suma la aparición de la primera gran campaña publicitaria en décadas de diario The New York Times en la que declara: "La verdad es ahora más importante que nunca" y que, sin nombrarlo, ataca a Trump y sus " datos alternativos". De esta manera el Times que convirtió en el principal opositor del gobierno.La pieza más fuerte de la campaña del periódico neoyorkino, es un costoso anuncio televisivo que transmitió ayer durante la ceremonia de entrega de los premios Óscar. Ante esto, la voz del presidente estadounidense no se hizo esperar y, como es usual en él, emitió su descargo a través de Twitter: "Por primera vez, el deteriorado @nytimes pondrá un anuncio (y uno malo) para intentar rescatar su fallida reputación. ¡Intenten informar de forma exacta y justa!", tuiteó Trump.Por otra parte, las restricciones de acceso impuestas a ciertos medios marcan un giro que provocó indignación. Periodistas de The New York Times, Los Angeles Times, CNN y Politico no fueron autorizados a participar el viernes en la sesión informativa diaria del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Otros medios más cercanos al poder, como Breitbart o One America News, fueron en cambio recibidos sin problemas. El New York Times denunció que esta decisión fue "un insulto a los ideales democráticos" y CNN la tildó de "inaceptable". "Trump ha dejado entrever una visión autoritaria preocupante de la presidencia (...); castigar a organizaciones que publican artículos críticos sobre el presidente cae exactamente en esta categoría", escribió Los Angeles Times, que en su opinión este episodio aumenta el tono de "la guerra de la Casa Blanca contra la prensa libre".Durante el encuentro en su oficina, cuya grabación fue posteriormente difundida por los periodistas que participaron, Spicer aseguró que la nueva administración se ha mostrado de manera general muy "accesible". No se pronunció específicamente sobre las razones de la "clasificación" que tuvo lugar ese día.Otro indicio de la tensión fue dado el sábado cuando el presidente quiso dar una nueva embestida contra los medios anunciando por Twitter que no participará en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, rompiendo así una antigua tradición. "No asistiré a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este año. Mis mejores deseos para todos ¡Y que disfruten de la velada!", escribió Trump en Twitter.El martes 22 de noviembre, el por entonces presidente electo, Donald Trump, concurrió a la sede central del New York Times y lo primero que hizo fue señalar el trato "duro" que tiene el diario hacia él, pero aseguró que tenía un "gran respeto" por el medio, informó en ese momento en Twitter el periodista Mike Grynbaum, presente en el encuentro. También dijo que quería cambiar la relación con el medio porque eso "haría mucho más fácil el trabajo". Sin embargo, estas declaraciones parecen haber quedado atrás para el republicano que en un mes de presidencia no ha cesado de criticar a la información dada por los periodistas de varios medios opositores.