Herramientas espirituales para el desafío de emprender

Las sillas resultaron insuficientes y Florencia Gubba (36) invitó a las mujeres a sentarse adelante, en el piso, para empezar su charla de inspiración denominada "El poder de tu certeza y tu paz en tu negocio", como parte de un after office realizado el pasado miércoles por la Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay (Omeu ) .Gubba es directora de Florencia Gubba Health & Soul Coaching , y se dedica a brindar charlas motivacionales y programas en los que comparte herramientas espirituales para ser aplicadas a nivel profesional.La charla, intensa y emotiva, giró entorno a cómo encarar los miedos de las emprendedoras y en la importancia de ser honestas y autenticas a la hora de emprender. Gubba enumeró típicos temores que asaltan a las mujeres que emprenden un negocio: ¿Soy capaz? ¿Tendré talento suficiente? ¿Tengo suficiente formación? ¿Quién soy yo para hacer esto que ya hacen otros?, entre otros.Luego les pidió a las presentes que compartieran sus miedos. "No me da tiempo para todo. ¿Hasta cuando voy a poder?", dijo una de las asistentes. Fue entonces cuando una mujer rubia, sentada en el piso, disparó: "Voy a descuidar a mis hijos. No estoy presente; me lo van a reprochar cuando sean grandes". Gubba la interrumpió a las risas con un "gracias, mamá".La mujer rubia sonrió con picardía. Era Elena Tejeira, madre de Gubba, reconocida empresaria gastronómica y actual presidenta de Omeu.Como Gubba ve "todo el tiempo mujeres talentosas totalmente desgastadas en la lucha de ser superwoman", les aconsejó que, cuando tengan una seguidilla de pensamientos desvalorizantes, busquen pasar de estar paradas en el miedo a "pararse en su luz y en su ser"."Cuando te descubras en el miedo, tomate dos minutos, respirá y elegí ver la paz", recomendó. Les recordó que el emprendimiento se debe nutrir de la energía de su creadora, que tiene que vibrar con su proyecto, y que es positivo buscar apoyo en aquellos que transitan el mismo camino."No vas caminando sola, hay muchas como vos", fue una de sus frases de cierre.Como ejemplo de honestidad, Gubba pone el caso de su propio camino vocacional. Se crió con su madre cocinando tortas en el garage de su casa. Estudió cocina en el instituto Gato Dumas de Buenos Aires, y administración de empresas en la Universidad ORT. Empezó pronto a trabajar en la empresa familiar e hizo de todo: desde lavar pisos y cocinar a tareas administrativas y de ventas ("Mi madre me hizo arrancar de abajo").A los 26 años, prácticamente dirigía la empresa junto a su madre, cuando vivió una gran crisis. Parecía tener todo (un apartamento, un auto, un buen salario), pero vivía muy ansiosa y de mal humor. "Un consultor me ayudó a procesar lo que me estaba pasando: yo no quería estar ahí. No era mi sueño, sino el de mi mamá. Y ella siempre me remarcó mucho que en la vida cada uno tiene que seguir su pasión", recordó a Café & Negocios. La salida de la empresa fue procesada y en etapas. Le llevó un año. Se fue a vivir a Punta del Este y decidió estudiar health coaching a distancia en el Instituto de Nutrición de EEUU. Se dedicó entonces a guiar a personas para generar un estilo de vida y una alimentación saludable.Pero cómo la parte espiritual le atraía más, se formó luego en soul coaching con Gaby Bernstein en California, EEUU, lo que le permite ahora brindar un acompañamiento diferente, para que sus clientes "conecten con su ser, para que su mundo externo logre alinearse con el interno"."A mis clientes les digo que pueden ser bancarios, contadores, y ser super espirituales, y trabajar desde un lugar de absoluta conexión con su ser", apuntó.Empezó sus actividades (ver apunte) con grupos de entre 10 y 15 personas. Hoy a sus charlas van unas 80 personas y para sus programas más extensos los grupos son de 45.Por el momento no ofrece actividades para empresas, aunque si se lo solicitan, como sucedió el año pasado, las arma a medida. Pero es algo que está evaluando, junto a un proyecto para conectar lo espiritual al mundo emprendedor Siente que puede comprender bien a quienes viven los desafíos empresariales: "Más allá de los trajes y los cargos, todos tenemos la misma necesidad de conectarnos, de preguntarnos para qué estoy acá, si estoy bien. Siento que hay un gran despertar, que las personas se están dando cuenta que tienen que frenar y reconectarse".Hoy, Gubba se plantea crecer de manera online para tener una plataforma que le permita salir al mundo y a dar charlas en el exterior.Florencia Gubba brinda charlas motivacionales (con un costo de $ 800) y ofrece un programa de 40 días llamado Puede Causar milagros ($ 7.290), con ejercicios diarios, manual y acompañamiento.También tiene otro de 28 días llamado soul coaching y un tercero enfocado al cuerpo y la salud. Todos los martes sube a www.florenciagubba.com.uy un video gratuito, que es una manera de dar a conocer su trabajo.Hace un mes, a raíz de una entrevista que realizó a Enric Corbera, creador de la bioneuroemoción, las visitas a su blog se dispararon.lll Florencia Gubba será una de las oradoras del segundo congreso nacional de Omeu, que se realizará durante los próximos 25 y 26 de mayo. La actividad, que se hará en forma conjunta con el VI Encuentro Americando de la Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales (FCEM), tendrá como invitada especial a la actriz Natalia Oreiro para la cena de gala, y cerrará con un networking en la Bodega Garzón.El congreso contará con paneles con participación de autoridades como el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, y temáticas como oportunidades para emprendedoras a nivel regional, igualdad de género y desafíos en materia de liderazgo. También habrá momentos para una charla motivacional de Roberto Canessa, rondas de negocios y pitch de emprendedoras. Se llevará a cabo en el hotel Sheraton de Montevideo y se obtiene más información en www.omeu.org.uy