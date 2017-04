Hijos del rigor: cámaras en el fútbol están disuadiendo a los violentos

Sin embargo, el ingreso de una bandera de Peñarol en la tribuna Colombes, y de bengalas por parte de parciales de ambos equipos, llevó a que la AUF debiera analizar las imágenes de las cámaras, para identificar a los responsables. Peña dijo que todos ellos quedaron registrados, por lo que cuando intenten asistir a un encuentro, el software de las cámaras lanzará una alerta y estos no podrán ingresar.

El domingo 9, el hincha que había llevado una bandera de Peñarol al clásico, fue al Estadio Centenario para ver el partido entre Nacional y Wanderers. Según explicó Peña, su rostro fue identificado por las cámaras de reconocimiento facial, pero igual lo dejaron ingresar para que, al presentar su entrada y cédula, sus datos personales pudieran ser sumados a las imágenes de su rostro. De esta forma, cuando en el futuro este hincha intente comprar entradas en RedPagos o Abitab no podrá hacerlo.

La AUF puede detener el ingreso de hinchas violentos de dos formas: no vendiéndole entradas a aquellos hinchas que están anotados en esa lista con nombre completo y número de cédula, o bien frenándoles el ingreso en la entrada de cada cancha, si las cámaras los identifican en una base de datos de rostros. Este último caso ocurre siempre que la persona haya cometido alguna infracción dentro del estadio pero, debido a que no fue detenida, no existe ningún otro dato que la fotografía de su rostro.