Hip hop sin brillos

Girls y su creadora y protagonista Lena Dunham ganaron como Mejor comedia y Mejor actriz. La misma dupla de premios se repitió al año siguiente con Brooklyn Nine Nine –hilarante serie que entonces todavía estaba en la mitad de su primera temporada– y Andy Samberg; y luego con Transparent y Jeffrey Tambor, que a continuación se transformaron en grandes favoritos de las premiaciones televisivas. En los últimos años los Globos de Oro se han encargado de esquivar a los candidatos favoritos y premiar a comedias nuevas que suelen tener algún ribete innovador o transgresor. Esa es una tendencia que se puede rastrear desde 2013, año en quey su creadora y protagonista Lena Dunham ganaron como Mejor comedia y Mejor actriz. La misma dupla de premios se repitió al año siguiente con–hilarante serie que entonces todavía estaba en la mitad de su primera temporada– y Andy Samberg; y luego cony Jeffrey Tambor, que a continuación se transformaron en grandes favoritos de las premiaciones televisivas.





Por último, el año pasado sucedió lo mismo con la serie Mozart in the Jungle y su actor principal, Gael García Bernal. Asimismo, se puede agregar que como mejor actriz ganó Rachel Bloom, la creadora y protagonista de otra serie musical con buenas críticas pero no tanto público: Crazy Ex-Girlfriend.





Ese criterio se volvió a cumplir con Atlanta, serie creada por el actor, guionista y músico Donald Glover, que también ganó el premio por su actuación.





Atlanta es una rareza para la producción estadounidense: todo su equipo es afroamericano y su historia está intrínsecamente ligada a la ciudad que le da nombre.





Fue así como la concibió Glover: como un proyecto personal, que hablara de la cultura y las problemáticas de su comunidad desde adentro. "Hagamos algo que no debería estar al aire", dijo en una entrevista con la revista Time. "Algo controversial. Si lo cancelan después de 10 episodios estaré contento con ellos".





Glover, de 33 años, comenzó en la comedia escribiendo en la serie 30 Rock, y luego como actor en el programa de culto Community, que abandonó luego de la quinta temporada para trabajar en su propio proyecto. Sin embargo, tuvo algunos papeles en el cine en películas como Magic Mike XXL y Misión Rescate. En el medio desarrolló también una carrera musical como Childish Gambino, actividad con la cual se encontró con obstáculos a la hora de demostrar su credibilidad.





Pero su gran año creativo fue 2016: no solo estrenó Atlanta sino que también editó el disco "Awaken, My Love!", su mejor y más recomendable creación musical hasta ahora.





Childish Gambino - Redbone







La vida al ritmo del hip hop

En Atlanta, Glover interpreta a Earn, un joven que abandonó la universidad, no tiene casa, está en bancarrota y tiene una bebé con su exnovia. Mientras, su primo Alfred (el sutil Brian Tyree Henry), con el alias Paper Boi comienza a ganar fama en la ciudad gracias a su hit de igual nombre. Allí, Earn ve la oportunidad de ganar dinero transformándose en el mánager de Alfred. Completan el elenco el secuaz del primo, el excéntrico Darius, que en varias ocasiones es el dueño de los mejores guiños humorísticos.

Ubicada en uno de los polos del hip hop , la serie presta muchísima atención a la banda sonora: en cada capítulo Glover hace lucir su buen gusto eligiendo canciones diferentes para la apertura y el cierre.





Atlanta trailer





El programa contó con la participación especial del grupo Migos, que por estos días tiene la canción más escuchada de Estados Unidos (Bad and Boujee), en parte gracias a Glover, que la mencionó en su discurso de agradecimiento en los Globos de Oro.





En solo 10 capítulos –y una segunda temporada postergada hasta 2018 debido a que Glover participará de la próxima saga de Star Wars dedicada a Han Solo–, Atlanta no solo exhibe la lucha personal de Earn por ganarse el dinero para poder criar a su hija, sino que también habla de diferentes temas que se entrecruzan en la vida actual: la violencia policial, el racismo, la cultura hip hop, las redes sociales. Es así una excelente serie, que transformó a Glover en una potencia a seguir.