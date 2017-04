Hombre casado inventó secuestro de avión para no viajar con su novia

Un supuesto secuestro de aviones fue la excusa que utilizó un hombre en India para explicarle a su novia las razones para no viajar con ella. No que era casado y tenía un hijo.

En la ciudad de Hyderabad, Motaparthi Vamshi Krishna envió un correo a la Policía para que se generara un operativo en el aeropuerto de su ciudad.

De acuerdo a CNN, el hombre, haciéndose pasar por mujer, indicó a la Policía que había oído a seis personas conspirando para tomar el control de aviones en tres ciudades. La Policía reforzó, en consecuencia, la seguridad en las terminales de Hyderabad, Chennai y Mumbai.

En el email podía leerse: "Hola, señor. Soy una mujer. Estoy haciendo este correo desde Hyderabad porque no quiero revelar más detalles porque soy una mujer y tengo miedo de algunos asuntos. Le escribo esto porque ayer en la tarde, cerca de las 2 p.m., mientras estaba almorzando aquí había 6 hombres hablando, esos hombres son musulmanes, y estaban hablando sobre el secuestro de unos aviones mañana en los aeropuertos de Hyderabad, Chennai y Mumbai. Ellos estaban hablando muy despacio pero desafortunadamente pude oír algo sobre esto, estaban diciendo que eran 23 personas que debían dividirse desde aquí y abordar los vuelos a las 3 ciudades y secuestrarlos todos al mismo tiempo. Hablaron de otras cosas pero no pude oír, solo estas pocas frases. No sé si estoy haciendo lo correcto o no y si es verdad o no, pero yo lo oí, así que amablemente investigue esto y yo lo informé como un deber y una ciudadana de India, así que por favor no me meta en problemas".

En medio del operativo, la policía rastreó el IP desde donde fue enviado el mail y dio con Krishna como el principal sospechoso.

En su comparecencia ante las autoridades, el hombre confesó el hecho y explicó que tenía una novia por internet que le estaba exigiendo realizar el viaje, pero que él no tenía dinero.

Finalmente el hombre quedó detenido por cuatro delitos, por los que arriesga una pena de cinco años de cárcel y una multa cercana a los US$ 150.

