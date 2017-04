"Hoy la conversación tecnológica es de negocios"

Fuente:

Ingram Micro es una mayorista de tecnología, distribuidora de marcas como IBM, Microsoft, Oracle, Sisco y Amazon. La empresa llegó a Uruguay en 2015 tras fusionarse con Aktio, como parte de una apuesta a un crecimiento en la región. Para Uruguay y Argentina incorporó como gerenta general a Gabriela Gayarre, quien se desempeñaba en Oracle. Gayarre habló con Café & Negocios sobre sus planes en este nuevo rol y opinó sobre el mercado tecnológico uruguayo.Lo que nos interesa es desarrollar nuestro ecosistema de partners apalancados con el enorme trabajo que ya ha hecho Uruguay en temas de innovación. Me encontré con partners de nicho muy innovadores, bien especializados; ha habido una buena estrategia de gobierno a impulsar temas de innovación.Es muy atractivo, muy dinámico, demanda tecnología de punta, muy orientado a la búsqueda de soluciones tecnológicas y no de productos. Históricamente las marcas salían a posicionar sus productos con las funcionalidades. Ahora hay una migración, no interesan las especificaciones técnicas sino qué problemas como usuario te resuelve. Estoy sorprendida porque el nivel de madurez que tiene el mercado uruguayo es muy elevado comparado con el resto de los países de Latinoamérica.Buscar soluciones te obliga a cambiar el lenguaje. Hay varias cosas que están pasando en tecnología. Básicamente porque el que adquiere tecnología no es el gerente de Sistemas sino que es el negocio. Entonces el negocio te va a hablar en términos de problemas a ser resueltos. Si la tecnología es A, B, C o D es indistinto, terminás adquiriendo la solución. Esto obliga a las empresas de tecnología a convertirse en lenguaje. Hoy día realmente la conversación es ¿qué problema te resuelvo?Los retailers compartidos, high tech. Despegar y Mercado Libre, por ejemplo, si bien son retailers, son high tech, lo están haciendo con un alto condimento de tecnología dentro de su ADN. Estos son los grandes impulsores de los cambios, los que están elevando la vara. La banca también tiene un punto fuerte como desarrollo porque son los que más consumen tecnología en términos económicos.